Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul - Antena Sport

Ce lovitură pentru FCSB! Verdictul specialiştilor despre şansele roş-albaştrilor de a prinde play-off-ul

Alex Masgras Publicat: 20 ianuarie 2026, 8:46

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

FCSB a început cum nu se putea mai rău anul 2026. Campioana României a disputat primul meci al etapei 22 din Liga 1 la Mioveni, pe care l-a pierdut, scor 0-1, în faţa lui FC Argeş. Echipa lui Charalambous a rămas astfel pe locul 9 în Liga 1 şi este la 4 puncte de locul 6.

Înfrângerea de la Mioveni le dă mari emoţii celor de la FCSB pe finalul sezonului regulat, în ciuda parcursului bun din luna decembrie.

Şansele FCSB-ului de a prinde play-off-ul au scăzut radical, după rezultatele din etapa cu numărul 22 din Liga 1

La finalul acestei prime etape din 2026, specialiştii de la Fotball Meets Data au făcut calculele legate de şansele roş-albaştrilor de a se califica în play-off sezonul acesta, după înfrângerea în faţa celor de la FC Argeş.

Şansele celor de la FCSB au scăzut cu 15%, după partida de la Mioveni, în timp ce şansele echipei din Trivale au crescut cu 22%. În ceea ce priveşte lupta la titlu, victoria obţinută de Universitatea Craiova la Ploieşti, cu Petrolul, le-a crescut şansele oltenilor cu alte 5 procente, în timp ce şansele FCSB-ului au mai scăzut cu 5 procente.

După 22 de etape disputate în Liga 1, Universitatea Craiova se află pe primul loc, cu 43 de puncte, fiind urmată de Rapid, cu 42 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo, cu 41 de puncte.

FC Botoşani (38 de puncte), FC Argeş (37 de puncte) şi UTA Arad (35 de puncte) sunt celelalte echipe care ocupă locuri de play-off în acest moment. Pe locurile 7, respectiv 8, se află Oţelul Galaţi şi U Cluj, ambele cu câte 33 de puncte, urmate de FCSB, echipa de pe locul 9, cu 31 de puncte.

