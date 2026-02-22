Verdictul lui Cristi Balaj. A fost anulat corect golul dinamoviștilor cu Rapid? "Până la urmă..." - Antena Sport

Derby-ul dintre Dinamo și Rapid a fost marcat de o fază controversată încă din minutul 15, când Alberto Soro a reușit să înscrie pentru „câini”. Spaniolul l-a învins pe Marian Aioani după o centrare a lui Alex Musi, iar dinamoviștii au crezut că au deschis scorul. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată, deoarece reușita a fost anulată după intervenția VAR.

Arbitrii din camera VAR, Sebastian Colțescu și Sebastian Gheorghe, i-au semnalat „centralului” Rareș Vidican o posibilă neregulă în faza premergătoare golului. După analiza imaginilor la monitor, Vidican a constatat că Andrei Mărginean l-a deposedat prin fault pe Daniel Paraschiv la mijlocul terenului. În consecință, arbitrul a anulat golul și a acordat lovitură liberă pentru Rapid.

Fostul arbitru FIFA Cristi Balaj a comentat faza și a susținut că decizia finală a fost corectă. Totuși, acesta l-a criticat pe Rareș Vidican pentru faptul că nu a acordat faultul din prima și pentru gesturile făcute în timpul jocului, care sugerau că deposedarea a fost regulamentară. „A fost fault. VAR-ul a intervenit corect. Important este că, până la urmă, au luat decizia corectă”, a declarat Balaj pentru Fanatik.ro.