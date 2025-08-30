Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : "E un echilibru" - Antena Sport

Florin Bratu ştie ce s-a schimbat la Rapid după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă. Fostul internaţional consideră că există un echilibru la formaţia din Giuleşti, în acest sezon.

Rapid este neînvinsă în acest sezon de Liga 1, după opt etape disputate. Giuleştenii au învins-o pe UTA în ultima rundă, scor 2-0, şi au acumulat 18 puncte.

Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă

Florin Bratu a declarat că, spre deosebire de sezonul trecut, la Rapid nu mai există jucători “mofturoşi” şi toţi se pun în slujba echipa. Acesta a declarat, de asemenea, că atmosfera de la formaţia de sub Grant e alta, iar echipa a învăţat şi să joace la rezultat.

“Mi se pare că nu mai văd jucători mofturoși. Toată lumea aleargă. S-a schimbat atmosfera la echipă.E un echilibru la echipă.

Și mai e un lucru pe care Rapid reușește să îl gestioneze momentan. Echipa știe să joace și la rezultat. Cel mai elocvent meci este cel cu Metaloglobus”, a declarat Florin Bratu, conform digisport.ro.