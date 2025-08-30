Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : "E un echilibru" - Antena Sport

Închide meniul
Ce s-a schimbat la Rapid, după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă : “E un echilibru”

Publicat: 30 august 2025, 12:03

Profimedia

Florin Bratu ştie ce s-a schimbat la Rapid după plecarea lui Marius Şumudică şi venirea lui Costel Gâlcă. Fostul internaţional consideră că există un echilibru la formaţia din Giuleşti, în acest sezon.

Rapid este neînvinsă în acest sezon de Liga 1, după opt etape disputate. Giuleştenii au învins-o pe UTA în ultima rundă, scor 2-0, şi au acumulat 18 puncte.

Florin Bratu a declarat că, spre deosebire de sezonul trecut, la Rapid nu mai există jucători “mofturoşi” şi toţi se pun în slujba echipa. Acesta a declarat, de asemenea, că atmosfera de la formaţia de sub Grant e alta, iar echipa a învăţat şi să joace la rezultat.

“Mi se pare că nu mai văd jucători mofturoși. Toată lumea aleargă. S-a schimbat atmosfera la echipă.E un echilibru la echipă.

Și mai e un lucru pe care Rapid reușește să îl gestioneze momentan. Echipa știe să joace și la rezultat. Cel mai elocvent meci este cel cu Metaloglobus”, a declarat Florin Bratu, conform digisport.ro.

Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider

Costel Gâlcă şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia lor din meciul cu UTA. Chiar dacă prima repriză a fost, evident, una mai bună, giuleştenii marcând în primele 45 de minute şi două goluri, Gâlcă a fost mulţumit şi de repriza secundă.

“(n.r: A făcut un progres echipa?) În primul rând trebuie să îmi felicit echipa, pentru că au făcut (n.r: jucătorii) o repriză extraordinară în prima repriză, chiar şi a doua. Am stat foarte bine şi chiar puteam să mai marcăm.

(n.r: Golurile au fost lucrate?) Da. Şi cel din fază fixă, şi celălalt. Denis a avut un timing foarte mult.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
(n.r: V-a deranjat că primea gol la fiecare joc Stoltz?) Am spus mereu că jucătorii care intră trebuie să aducă un plus. Aioani a adus un plus, a iniţiat mai multe faze.

La toată echipa am văzut o atitudine foarte bună. Am întâlnit o echipă organizată, dacă nu făceam un meci foarte bun era greu să îi învingem”, a spus Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.

