Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza - Antena Sport

Costel Gâlcă şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia lor din meciul cu UTA. Chiar dacă prima repriză a fost, evident, una mai bună, giuleştenii marcând în primele 45 de minute şi două goluri, Gâlcă a fost mulţumit şi de repriza secundă.

Gâlcă a fost foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. El a subliniat şi că cei doi jucători ai Rapidului convocaţi de Mircea Lucescu la naţionala mare, Alex Dobre şi Andrei Borza, ar fi foarte bine să se impună. România joacă pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, un amical “de lux” cu Canada. După amicalul cu Canada, România va juca în preliminarii cu Cipru.

Costel Gâlcă, după Rapid – UTA 2-0: “Echipa a făcut o primă repriză extraordinară”

“(n.r: A făcut un progres echipa?) În primul rând trebuie să îmi felicit echipa, pentru că au făcut (n.r: jucătorii) o repriză extraordinară în prima repriză, chiar şi a doua. Am stat foarte bine şi chiar puteam să mai marcăm.

(n.r: Golurile au fost lucrate?) Da. Şi cel din fază fixă, şi celălalt. Denis a avut un timing foarte mult.

(n.r: V-a deranjat că primea gol la fiecare joc Stoltz?) Am spus mereu că jucătorii care intră trebuie să aducă un plus. Aioani a adus un plus, a iniţiat mai multe faze.