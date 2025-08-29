Închide meniul
Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza

Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza

Publicat: 29 august 2025, 23:17

Reacţia lui Costel Gâlcă după ce Rapid s-a apropiat la un punct de lider! Ce a spus de transferul lui Borza

Costel Gâlcă / Profimedia Images

Costel Gâlcă şi-a felicitat jucătorii pentru prestaţia lor din meciul cu UTA. Chiar dacă prima repriză a fost, evident, una mai bună, giuleştenii marcând în primele 45 de minute şi două goluri, Gâlcă a fost mulţumit şi de repriza secundă.

Gâlcă a fost foarte mulţumit de atitudinea jucătorilor săi. El a subliniat şi că cei doi jucători ai Rapidului convocaţi de Mircea Lucescu la naţionala mare, Alex Dobre şi Andrei Borza, ar fi foarte bine să se impună. România joacă pe 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, un amical “de lux” cu Canada. După amicalul cu Canada, România va juca în preliminarii cu Cipru.

Costel Gâlcă, după Rapid – UTA 2-0: “Echipa a făcut o primă repriză extraordinară”

“(n.r: A făcut un progres echipa?) În primul rând trebuie să îmi felicit echipa, pentru că au făcut (n.r: jucătorii) o repriză extraordinară în prima repriză, chiar şi a doua. Am stat foarte bine şi chiar puteam să mai marcăm.

(n.r: Golurile au fost lucrate?) Da. Şi cel din fază fixă, şi celălalt. Denis a avut un timing foarte mult.

(n.r: V-a deranjat că primea gol la fiecare joc Stoltz?) Am spus mereu că jucătorii care intră trebuie să aducă un plus. Aioani a adus un plus, a iniţiat mai multe faze.

(n.r: A fost penalty Petrila?) La mine nu s-a văzut. El a spus că l-a împins foarte mult.

Avem multe de lucrat întotdeauna, dar important e să menţinem acest echilibru defensiv. Avem nevoie de el pentru a avea constanţă în atac, să avem un joc mult mai activ pe părţile laterale.

La toată echipa am văzut o atitudine foarte bună. Am întâlnit o echipă organizată, dacă nu făceam un meci foarte bun era greu să îi învingem.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
(n.r: despre convocările lui Borza şi Dobre) Să reprezinţi echipa naţională înseamnă mult, e important să se impună.

(n.r: de transferul lui Borza) Deocamdată e jucătorul Rapidului. Dacă mâine nu o să mai fie, o să ştiţi.

(n.r: despre calificările FCSB-ului şi Craiovei în Europa League, respectiv Conference League) E benefic pentru echipele româneşti dacă se califică. Mi-aş fi dorit să fie cât mai multe, dar nu s-a putut. Sper ca în anul care vine să profităm şi noi”, a spus Costel Gâlcă, pentru digisport.ro, după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

