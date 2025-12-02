Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: "S-a dat peste cap" - Antena Sport

Rennes, Lyon, Dinamo Zagreb, DC United, Genk, Nantes – sunt echipele despre care s-a spus că sunt interesate să-l transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Sumele de transfer oferite, şi ele imense, între 7 şi 10 milioane de euro. Care este adevărul până la urmă? Iuliu Mureşan spune că nu este nimic adevărat, iar Louis Munteanu este tot la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu este nimic real din ce apare. Aceste informații nu îi fac bine lui Louis Munteanu. Păcat, el este un fotbalist foarte bun, dar s-a dat peste cap un pic din cauza unor lucruri care nu au fost gestionate bine. Situația lui este neschimbată, este al nostru, dar nu mai are același randament din cauza acestor zvonuri.

Toată ziua, Louis Munteanu este transferat. Nu am întâlnit niciodată așa ceva. Toată lumea face transferuri de la CFR, am văzut că este o plăcere. În fiecare zi este vorba despre un alt jucător către o altă echipă”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Munteanu vrea să joace la Lyon

Subiectul legat de posibila plecare a lui Munteanu de la CFR Cluj a fost tratat și de jurnaliștii francezi de la madeinfoot.fr, care au scris care este dorința atacantului din Gruia. Potrivit sursei citate anterior, jucătorul de 23 de ani vrea să ajungă la Olympique Lyon.

Decizia fotbalistului este una destul de evidentă, ținând cont de statutul echipei din Franța, care este cea mai titrată dintre toate celelalte cluburi care sunt pe urmele sale. Formația de pe Groupama Stadium are șapte titluri de Ligue 1 în palmares, ultimul în 2008, însă în continuare a rămas un nume de referință în “hexagon”.