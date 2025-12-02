Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: "S-a dat peste cap" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”

Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: “S-a dat peste cap”

Radu Constantin Publicat: 2 decembrie 2025, 12:49

Comentarii
Ce se ştie până acum despre transferul lui Louis Munteanu. Iuliu Mureşan a răbufnit: S-a dat peste cap

Louis Munteanu / Profimedia Images

Rennes, Lyon, Dinamo Zagreb, DC United, Genk, Nantes – sunt echipele despre care s-a spus că sunt interesate să-l transfere pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Sumele de transfer oferite, şi ele imense, între 7 şi 10 milioane de euro. Care este adevărul până la urmă? Iuliu Mureşan spune că nu este nimic adevărat, iar Louis Munteanu este tot la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu este nimic real din ce apare. Aceste informații nu îi fac bine lui Louis Munteanu. Păcat, el este un fotbalist foarte bun, dar s-a dat peste cap un pic din cauza unor lucruri care nu au fost gestionate bine. Situația lui este neschimbată, este al nostru, dar nu mai are același randament din cauza acestor zvonuri.

Toată ziua, Louis Munteanu este transferat. Nu am întâlnit niciodată așa ceva. Toată lumea face transferuri de la CFR, am văzut că este o plăcere. În fiecare zi este vorba despre un alt jucător către o altă echipă”, a spus Iuliu Mureșan, pentru digisport.ro.

Munteanu vrea să joace la Lyon

Subiectul legat de posibila plecare a lui Munteanu de la CFR Cluj a fost tratat și de jurnaliștii francezi de la madeinfoot.fr, care au scris care este dorința atacantului din Gruia. Potrivit sursei citate anterior, jucătorul de 23 de ani vrea să ajungă la Olympique Lyon.

Decizia fotbalistului este una destul de evidentă, ținând cont de statutul echipei din Franța, care este cea mai titrată dintre toate celelalte cluburi care sunt pe urmele sale. Formația de pe Groupama Stadium are șapte titluri de Ligue 1 în palmares, ultimul în 2008, însă în continuare a rămas un nume de referință în “hexagon”.

Reclamă
Reclamă

Cu toate acestea, dorința lui Munteanu de a ajunge la Lyon este departe de a fi realizată, ținând cont că francezii și CFR Cluj sunt cei care trebuie întâi să se înțeleagă pentru mutarea sa. Neluțu Varga a vorbit despre posibilul transfer al atacantului de 23 de ani și a dezvăluit că vrea să îl dea cu cel puțin 10 milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Observator
Prognoza meteo 2 - 29 decembrie. Cum va fi vremea de Crăciun
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul politic: „Îl fac să câștige”
Fanatik.ro
Gigi Becali și-a declarat public susținerea pentru Călin Georgescu! De ce și-a schimbat părerea despre omul politic: „Îl fac să câștige”
13:51
Los Angeles Lakers, eşec pe teren propriu cu Phoenix Suns. Luka Doncic a marcat 38 de puncte
13:43
Andy Murray, dezvăluiri despre colaborarea cu Novak Djokovic: “La ora 23:00, mă uitam la videoclipuri cu meciurile lui”
13:34
Plecat de la Hermannstadt, Marius Măldărășanu spune adevărul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB
13:28
FC Argeş – Rapid LIVE SCORE (19:30), în Cupa României. Cum arată programul zilei
13:09
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă a anunţat ce trebuie să “repare” pentru ca România să câştige “finala” cu Ungaria de la Mondial
12:09
Final de drum pentru Marius Măldărăşanu. Confirmă că a fost dat afară: “Au zis că vor să o închidem”
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând