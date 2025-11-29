Louis Munteanu și-a decis viitorul. Unde vrea să joace atacantul de la CFR Cluj - Antena Sport

Louis Munteanu a început să fie din nou asociat cu diverse mutări pentru perioada de mercato de iarnă, după ce în vară a ratat transferul de la CFR Cluj. Cu patru cluburi care s-au interesat de serviciile sale, jucătorul de 23 de ani a ales echipa pentru care și-ar dori să evolueze, în cazul în care cele două cluburi implicate în negocieri vor ajunge la un consens.

Munteanu poate fi un “produs” extrem de important de export pentru CFR Cluj, care are nevoie de bani ca de aer pentru a scăpa de problemele financiare prin care trece clubul. În ultima perioadă, atacantul a fost trecut pe lista de transferuri a mai multor echipe, printre care DC United, Rennes, Nantes sau Olympique Lyon.

Munteanu vrea să joace la Lyon

Subiectul legat de posibila plecare a lui Munteanu de la CFR Cluj a fost tratat și de jurnaliștii francezi de la madeinfoot.fr, care au scris care este dorința atacantului din Gruia. Potrivit sursei citate anterior, jucătorul de 23 de ani vrea să ajungă la Olympique Lyon.

Decizia fotbalistului este una destul de evidentă, ținând cont de statutul echipei din Franța, care este cea mai titrată dintre toate celelalte cluburi care sunt pe urmele sale. Formația de pe Groupama Stadium are șapte titluri de Ligue 1 în palmares, ultimul în 2008, însă în continuare a rămas un nume de referință în “hexagon”.

Cu toate acestea, dorința lui Munteanu de a ajunge la Lyon este departe de a fi realizată, ținând cont că francezii și CFR Cluj sunt cei care trebuie întâi să se înțeleagă pentru mutarea sa. Neluțu Varga a vorbit despre posibilul transfer al atacantului de 23 de ani și a dezvăluit că vrea să îl dea cu cel puțin 10 milioane de euro.