Ungurii, anunţ şoc despre ultimul transfer al FCSB: "Nu va putea juca!" Ce se va întâmpla cu Andre Duarte - Antena Sport

Andre Duarte a fost deja prezentat de FCSB, dar fundaşul de 28 de ani a fost dat în judecată de fostul său club, Ujpest, care susţine că jucătorul şi-a reziliat unilateral contractul cu maghiarii, după ce fusese trimis la echipa a doua.

Ungurii de la csakfoci au prezentat planul lui Ujpest și au scris că, până la încheierea proceselor, Andre Duarte nu va putea juca pentru FCSB.

”Cazul neobișnuit al lui Andre Duarte continuă să fie discutat. Fundașul, care s-a transferat de la Ujpest la FCSB într-un mod scandalos, nu va putea juca sigur pentru noua sa echipă până când părțile nu vor finaliza transferul într-un mod care să mulțumească pe toată lumea.

Aceasta este într-adevăr o problemă. Duarte nu poate juca pentru FCSB fără acordul fostului său club. FCSB trebuie să ajungă la un acord cu Ujpest, care evident va ajunge la TAS. Există și bani de plătit, dar se poate ca jucătorul să fie suspendat dacă părțile nu ajung la un acord”, au scris maghiarii, citaţi de digisport.ro.

Realitatea este însă alta. Andre Duarte va putea fi legitimat și va avea drept de joc la FCSB începând cu 1 ianuarie, chiar dacă se vor deschide procese împotriva lui.