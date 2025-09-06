Ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Dani Coman, reacție după atacul lui Gigi Becali - Antena Sport

Dani Coman a dezvăluit ce sumă voia să obțină FC Argeș pentru transferul lui Mario Tudose. Președintele piteștenilor a venit cu replica după atacul lui Gigi Becali.
Oficialul celor de la FC Argeș a transmis că prețul pe care echipa voia să-l obțină în schimbul lui Mario Tudose era de un milion de euro, ținând cont că Benfica deține 50% dintr-un viitor transfer al tânărului fundaș.
FC Argeș voia un milion de euro pentru Mario Tudose
Totodată, Dani Coman a dezvăluit că transferul lui Mario Tudose la FCSB nu a picat complet și încă mai sunt șanse ca fundașul să ajungă la formația campioană. Președintele de la FC Argeș a subliniat că suma propusă de Gigi Becali este prea mică, deși latifundiarul din Pipera era dispus să le achite piteștenilor 800.000 de euro.
„Din punctul nostru de vedere, nu există nicio telenovelă. Am primit o ofertă de la FCSB, am discutat cu domnul Becali, cu MM… Am avut o discuție internă și noi, chiar dacă eu sunt cel care are ultimul cuvânt și semnează, eu așa am făcut, am chemat antrenorii, am discutat cu toată lumea și decizia am luat-o împreună.
N-a fost decât oferta făcută de ei, pe care noi n-am discutat-o. Am declarat că nu vreau să facem licitație. Îi cunosc foarte bine, atât pe MM, cât și pe domnul Becali. Discuții au mai fost (n.r.- cu alte cluburi), dar nu vreau să fac licitație. Nu au fost oferte concrete, dar discuții au mai fost.
Rămâne deschisă discuția, dar doar în condițiile noastre. Noi nici măcar n-am apucat să spunem ce ne dorim. Am spus doar că nu ne convine oferta și nu s-a mai discutat mai departe. Un milion, 700.000, 400.000, nici nu contează. Contează că nu e ceea ce ne dorim noi, nu ne vindem ieftin.
Ne dorim o sumă mai mare decât cea pe care ne-a propus-o FCSB, care să fie în concordanță cu valoarea jucătorului. (n.r.- 1.000.000 de euro pentru FC Argeș?) Vezi? Înseamnă că ai vorbit cu cineva de la FC Argeș. Mario Tudose nu e nici măcar la 40-50% din ceea ce poate deveni”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.
