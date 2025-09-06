Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 6 septembrie 2025, 18:52

Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum voia să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a transmis că era dispus să ofere 400.000 de euro, bani pe care FC Argeș i-ar fi împărțit cu Benfica, formație care deține 50% din drepturile federative ale tânărului fundaș.  

Ulterior, patronul de la FCSB a declarat că era dispus să mai ofere 600.000 de euro, sumă care le-ar fi rămas celor de la FC Argeș.  

Gigi Becali l-a atacat însă pe Dani Coman, care i-a cerut să mai facă încă o ofertă, deși cea inițială, de 400.000 de euro, a fost acceptată de cei de la Benfica. Patronul campioanei a mai declarat că nu mai sunt șanse ca Mario Tudose să ajungă la FCSB, în această perioadă de mercato. 

„În viața vieților mele n-am întâlnit așa ceva. Îi dau un sfat…să facem introducere. E mult de vorbit aici. I s-a pus o întrebare deșteaptă. Voi puteți să faceți o ofertă? Să vă spun cum a început. Îl avem pe Tudose, poate facem una românească, a zis el. După intervin eu, el a zis, ce câștigă. Nimic nu amplific. Dani, tu (n.r. FC Argeș) câștigi 500.000, dau și Benficăi 500.000 de euro.  

MM a zis că încearcă una românească. Bine, mă, o fac cu românii. Fă o ofertă de 400.000, îmi dai tu 200.000, Benfica, ca să-l ții pe jucător. Eu am făcut ofertă de 400.000, i-am arătat-o, Benfica dacă voia dădea 200.000 de euro și-l lua pe Tudose. Ofertă 400.000, Benfica, îl vrei? Ia-l tu, că-l ia FCSB. Benfica a zis că nu-l vrea, vindeți-l pe 400.000, ne dați nouă 200.000.  

Noi acum urma să facem româneasca, eu să dau milionul, eram de acord, că voia Benfica. Dai 400.000 pe transfer, ia Benfica 200.000, și cu 600.000 făceam o românească, să o păcălim pe Benfica, pe un alt jucător, vedeam cum. Dani, ce nu trebuie să facă niciodată, el a zis că-l convingem pe taică-su, că nu vrea el. Tatăl lui a zis că vrea să vedem, a venit la mine acasă, l-am sunat pe Dani și el mi-a zis că-l sună tatăl lui Tudose, și el era în fața mea.  

Ori sunt eu înapoiat, nu mai înțeleg lumea asta. Tudose în fața mea, tatăl lui, și Dani mi-a zis că-l sună el. Tehnici de negociere? Așa ceva, cum adică?  

I-am zis că am rezolvat cu tatăl lui Tudose, a zis că mă sună după. Trece timpul și nu mă sună, îl sun eu. El a zis că se rezolvă, lasă primarul să doarmă liniștit și o rezolvăm dar trebuie să faci o nouă ofertă. Eu am făcut ofertă, luați 800.000, cu altul nu poți să faci, Benfica ia 200.000. Nu, nea Gigi, că trebuie să faci o nouă ofertă. Îl iau eu liber peste doi ani, tatăl lui e om de cuvânt.  

Acum, la revedere! Sunteți nebuni la cap! Și acum vă minte pe voi că n-am făcut ofertă. Benfica a dat răspunsul că nu-l vrea. Eu mai dădeam încă 600.000 (n.r. bani care ar fi trebuit să le rămână celor de la FC Argeș). Singurul lucru ilegal era că îi înșelam pe cei de la Benfica. Fac o mie de imoralități ca să rămână banii în țara mea. Noi ne-am înțeles, am făcut o românească, 400.000 de euro ca să ia Benfica doar 200.000 de euro. Eu rămân dezamăgit, puneam mâna în foc că era om de calitate, acum nu mai am încredere în nimeni în viața mea. Eu o să-l iau liber, dacă-l iau, dar ce, calc pe cadavre pentru un jucător. E posibil așa ceva, asemenea minciuni? Dacă e corectă ofertă, dai la Benfica banii, jumătate”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro. 

