Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB: „Făceam o românească”. Atac la adresa lui Dani Coman - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit cum voia să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB. Patronul campioanei a transmis că era dispus să ofere 400.000 de euro, bani pe care FC Argeș i-ar fi împărțit cu Benfica, formație care deține 50% din drepturile federative ale tânărului fundaș.

Ulterior, patronul de la FCSB a declarat că era dispus să mai ofere 600.000 de euro, sumă care le-ar fi rămas celor de la FC Argeș.

Cum voia Gigi Becali să-l transfere pe Mario Tudose la FCSB

Gigi Becali l-a atacat însă pe Dani Coman, care i-a cerut să mai facă încă o ofertă, deși cea inițială, de 400.000 de euro, a fost acceptată de cei de la Benfica. Patronul campioanei a mai declarat că nu mai sunt șanse ca Mario Tudose să ajungă la FCSB, în această perioadă de mercato.

„În viața vieților mele n-am întâlnit așa ceva. Îi dau un sfat…să facem introducere. E mult de vorbit aici. I s-a pus o întrebare deșteaptă. Voi puteți să faceți o ofertă? Să vă spun cum a început. Îl avem pe Tudose, poate facem una românească, a zis el. După intervin eu, el a zis, ce câștigă. Nimic nu amplific. Dani, tu (n.r. FC Argeș) câștigi 500.000, dau și Benficăi 500.000 de euro.

MM a zis că încearcă una românească. Bine, mă, o fac cu românii. Fă o ofertă de 400.000, îmi dai tu 200.000, Benfica, ca să-l ții pe jucător. Eu am făcut ofertă de 400.000, i-am arătat-o, Benfica dacă voia dădea 200.000 de euro și-l lua pe Tudose. Ofertă 400.000, Benfica, îl vrei? Ia-l tu, că-l ia FCSB. Benfica a zis că nu-l vrea, vindeți-l pe 400.000, ne dați nouă 200.000.