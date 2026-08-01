Florin Prunea l-a făcut praf pe Mihai Stoica: „Să te ascunzi şi să bagi capul în pământ. Becali trebuie să taie în carne vie”

Florin Prunea a avut un discurs dur la adresa lui Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a răbufnit după eliminarea roş-albaştrilor din turul 2 preliminar Conference League, acolo unde letonii de la Auda s-au impus cu 7-3 la general.
Stoica a acuzat greşelile de arbitraj din cele două partide, dar şi greşelile individuale ale unor anumiţi jucători de la FCSB. Acest discurs nu a fost însă pe placul fostului portar al naţionalei României.
Florin Prunea l-a făcut praf pe Mihai Stoica: „Nu acceptă realitatea”
Prunea susţine că cei de la FCSB nu ar trebui să mai iasă o perioadă în public cu astfel de declaraţii şi ar trebui să se concentreze pe rezolvarea problemelor. Mai mult, el crede că urmează o perioadă de secetă pentru cluburile din România în cupele europene.
Tot Prunea a avut un mesaj categoric pentru Gigi Becali. Fostul portar consideră că patronul FCSB-ului trebuie să ia măsuri de urgenţă:
„Avem conducători în fotbalul românesc, care nu acceptă realitatea în care am ajuns, iar în loc să te ascunzi și să bagi capul în pământ, după 7-3 la general cu Auda, ieși și o dai pe arbitraje, că de aia ai fost tu eliminat de Auda. Aici am ajuns cu fotbalul românesc.
Auda a fost mult mai bună ca FCSB, dar dacă nu vrei să accepți realitatea și să cauți să îți rezolvi propriile probleme, atunci dă-o în continuare pe arbitraje.
Voi vreți să mai ajungem cu o echipă din România în grupele UCL? Păi de câți ani nu se mai calificăm cu naționala îa un CM? Din 1998? Atunci stați să vedeți cât timp nu ne vom mai califica cu o echipă românească în grupele UCL. Stați și începeți să numărați anii.
Ceea ce s-a întâmplat la FCSB în ultimul an este ceva de neimaginat, iar Gigi Becali trebuie să taie în carne vine. Trebuie să ia de urgență măsuri, dacă vrea să repare lucrurile cum trebuie”, a declarat Florin Prunea, potrivit prosport.ro.
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