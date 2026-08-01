Florin Prunea l-a făcut praf pe Mihai Stoica: „Să te ascunzi şi să bagi capul în pământ. Becali trebuie să taie în carne vie”

Florin Prunea a avut un discurs dur la adresa lui Mihai Stoica. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a răbufnit după eliminarea roş-albaştrilor din turul 2 preliminar Conference League, acolo unde letonii de la Auda s-au impus cu 7-3 la general.

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Stoica a acuzat greşelile de arbitraj din cele două partide, dar şi greşelile individuale ale unor anumiţi jucători de la FCSB. Acest discurs nu a fost însă pe placul fostului portar al naţionalei României.

Florin Prunea l-a făcut praf pe Mihai Stoica: „Nu acceptă realitatea”

Prunea susţine că cei de la FCSB nu ar trebui să mai iasă o perioadă în public cu astfel de declaraţii şi ar trebui să se concentreze pe rezolvarea problemelor. Mai mult, el crede că urmează o perioadă de secetă pentru cluburile din România în cupele europene.

Tot Prunea a avut un mesaj categoric pentru Gigi Becali. Fostul portar consideră că patronul FCSB-ului trebuie să ia măsuri de urgenţă:

„Avem conducători în fotbalul românesc, care nu acceptă realitatea în care am ajuns, iar în loc să te ascunzi și să bagi capul în pământ, după 7-3 la general cu Auda, ieși și o dai pe arbitraje, că de aia ai fost tu eliminat de Auda. Aici am ajuns cu fotbalul românesc.