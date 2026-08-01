Şedinţă la Universitatea Craiova: ce i-a reproşat Mihai Rotaru lui Filipe Coelho, după eliminarea din Champions League

A avut loc o şedinţă la Universitatea Craiova, după eliminarea din Champions League. Oltenii au pierdut confruntarea cu Levski Sofia din turul doi preliminar, scor 3-2 la general, urmând să evolueze cu KuPS în turul trei preliminar din Europa League.

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Înaintea meciului cu Petrolul din campionat, Mihai Rotaru şi ceilalţi acţionari de la Universitatea Craiova au mers să discute cu jucătorii şi antrenorul Filipe Coelho.

Şedinţă la Universitatea Craiova, după eliminarea din Champions League

Oficialii de la Universitatea Craiova i-au încurajat pe jucători, după eliminarea din Champions League, notează fanatik.ro. Mihai Rotaru i-a asigurat pe elevii lui Coelho de faptul că se bucură în continuare de susţinerea sa, echipa fiind în continuare în lupta pentru calificarea într-o grupă de cupă europeană.

Totodată, acţionarii Universităţii Craiova au discutat şi cu Filipe Coelho, după eşecul cu Levski Sofia. Aceştia nu şi-au putut explica motivul pentru care echipa a avut un start modest de sezon, ţinând cont că lotul nu s-a schimbat faţă de sezonul precedent, fiind chiar îmbunătăţit prin mai multe transferuri realizate.

Conducerea oltenilor şi-a exprimat îngrijorarea faţă de golurile primite de echipă, în acest start de sezon. Doar de la Dinamo, oltenii au încasat cinci goluri, în runda a doua a Ligii 1. Acţionarii campioanei au ridicat semne de întrebare cu privire la uşurinţa cu care echipa încasează goluri, mai ales pe începuturile de meciuri, aşa cum a fost cazul în „dubla” cu Levski şi în derby-ul cu marea rivală din runda trecută de campionat.