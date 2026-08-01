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„Nu are siguranţă”. Titularul lui Dinamo, taxat după remiza cu Oţelul. Ce jucători au fost remarcaţi

Viviana Moraru Publicat: 1 august 2026, 9:58

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„Nu are siguranţă. Titularul lui Dinamo, taxat după remiza cu Oţelul. Ce jucători au fost remarcaţi

Jucătorii lui Dinamo, la începutul meciului cu Oţelul/ Sport Pictures

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Dinamo a remizat cu Oţelul, scor 1-1, în etapa a treia din Liga 1. „Câinii” au deschis scorul prin Alberto Soro, în minutul 42, iar gălăţenii au egalat prin Patrick, în minutul 67.

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După meci, Ionel Dănciulescu a analizat jocul lui Dinamo şi a taxat un titular. Martin Pascual, fundaşul central, a fost luat în vizor de fostul atacant al „câinilor”.

Martin Pascual, taxat de Ionel Dănciulescu după Oţelul – Dinamo 1-1

Ionel Dănciulescu a remarcat că Martin Pascual nu oferă siguranţă în joc, aşa cum se întâmpla în cazul lui Kennedy Boateng, fundaşul care s-a despărţit de Dinamo în această vară.

„Danciu” a remarcat doi titulari de la Dinamo, după remiza cu Oţelul. Acesta a transmis că Alberto Soro şi Danny Armstrong sunt avantajaţi de noul sistem propus de antrenorul Nuno Campos.

„Prima fază periculoasă a celor de la Galați a fost golul. Pascual ar fi trebuit să fie mai rapid și să-i închidă unghiul lui Patrick. Destul de puțin. Mai e nevoie de timp pentru acest sistem de 4-4-2. Mă refer la Cîrjan, la Musi.

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Cei mai activi jucători ai lui Dinamo sunt Soro și Armstrong. E nevoie de timp. E clar că Pascual mai are si el nevoie de timp. Nu are siguranța lui Boateng”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro, după Oţelul – Dinamo 1-1.

După primele trei etape, Dinamo are patru puncte, obţinute în urma victoriei cu Universitatea Craiova (5-1) şi a remizei cu Oţelul (1-1). „Câinii” se vor duela cu nou-promovata Voluntari în runda următoare, pe teren propriu.

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