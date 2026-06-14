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Plecare importantă de la Farul! Omul de încredere al lui Gică Hagi renunță la un post important

Daniel Işvanca Publicat: 14 iunie 2026, 13:48

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Plecare importantă de la Farul! Omul de încredere al lui Gică Hagi renunță la un post important

Gică Popescu și Zoltan Iasko / Sportpictures

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Se produc în continuare schimbări la Farul Constanța, la scurt timp după ce Ioan Ovidiu Sabău a fost instalat în funcția de antrenor principal al echipei.

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Zoltan Iasko, cel care ocupă în prezent funcția de director sportiv al „marinarilor”, vrea să își dea demisia și să se întoarcă la Cluj, acolo unde îl așteaptă familia.

Zoltan Iasko pleacă de la Farul

Zoltan Iasko vrea să demisioneze din funcția de director sportiv al celor de la Farul Constanța. Potrivit gsp.ro, fostul portar vrea să se dedice familiei, care este stabilită la Cluj.

„Zoli stă de atâția ani la Constanța, departe de familie, de soție și de cei dragi. Face naveta săptămânal pentru a ajunge la Cluj și, cum nu există curse aeriene directe de la Constanța, petrece zeci de ore pe drum. A decis că este mai bine pentru el, din punct de vedere personal, să renunțe”, se arată într-un mesaj venit din partea clubului pentru sursa citată.

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