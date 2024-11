"Cere 1.5 milioane şi vino înapoi" Florinel Coman i-a dat răspunsul final lui Gigi Becali în privinţa revenirii la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali a încercat repatrierea lui „Mbappe de România” după victoria cu campioana Danemarcei din Europa League. Florinel Coman a răspuns ofertei pe care Gigi Becali i-a făcut-o.

Atacantul naţionalei i-a transmis patronului FCSB-ului că nu se pune problema să revină în România, având în vedere salariul uriaş pe care îl are la Al Gharafa. Florinel Coman poate fi văzut în Liga Campionilor Asiei, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Florinel Coman a luat decizia după oferta lui Becali de a se întoarce la FCSB

„Cu Coman am glumit eu cu el, cum am făcut cu Tănase, care glumea că semnează pe doi-trei ani, joacă un an, se satură ăia, îi da bani și vine înapoi. Și așa i-am zis și lui Coman, dar mi-a zis că nu se pune problema. El câștigă aproape 2 milioane pe an. I-am zis, lasă, cere 1.500.000 și vino înapoi, mi-a zis că nu se poate”, a spus Gigi Becali la fanatik.ro.

Florinel Coman a fost la meciul FCSB – Midtjylland 2-0. După ce a privit din tribună victoria roş-albaştrilor, Florinel Coman a coborât la vestiare şi s-a întâlnit cu foştii săi coechipieri.

Gigi Becali dezvăluia anterior că a avut o discuţie cu atacantul naţionalei şi i-a propus să se întoarcă la campioana României în 2025.