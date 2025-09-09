CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali - Antena Sport

CFR Cluj a mai dat o nouă lovitură, pe final de mercato. Înainte ca perioada de transferuri să se încheie, clujenii au bătut palma cu un portar care a fost dorit în trecut şi de Gigi Becali.
Concret, formaţia patronată de Neluţu Varga a ajuns la o înţelegere cu Octavian Vâlceanu, portar în vârstă de 28 de ani.
CFR Cluj a dat o nouă lovitură
Conform fanatik.ro, Octavian Vâlceanu a ajuns la un acord total cu cei de la CFR Cluj şi urmează să fie prezentat oficial în cel mai scurt timp.
Clujenii au ales să mai transfere un portar, pe final de mercato, deoarece îşi doresc să scape de înţelegerea lui Alessandro Micai, rezerva lui Otto Hindrich. Italianului urmează să-i fie reziliat contractul în următoarea perioadă, urmând ca Octavian Vâlceanu să devină rezerva lui Otto Hindrich.
Octavian Vâlceanu a evoluat ultima dată la Concordia Chiajna, înainte să se înţeleagă cu oficialii de la CFR Cluj. El a mai apărat la Clinceni, Gaz Metan, Petrolul şi Voluntari, de-a lungul carierei.
În Liga 1, noul portar de la CFR Cluj a bifat 99 de meciuri, clujenii optând astfel pentru un portar cu experienţă pe prima scenă a fotbalului românesc.
Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato
Islam Slimani va semna cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală.
“Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.
O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, citat de fanatik.ro.
