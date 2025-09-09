CFR Cluj a dat o nouă lovitură! Neluţu Varga a transferat portarul care a fost şi pe lista lui Gigi Becali - Antena Sport

CFR Cluj a mai dat o nouă lovitură, pe final de mercato. Înainte ca perioada de transferuri să se încheie, clujenii au bătut palma cu un portar care a fost dorit în trecut şi de Gigi Becali.

Concret, formaţia patronată de Neluţu Varga a ajuns la o înţelegere cu Octavian Vâlceanu, portar în vârstă de 28 de ani.

CFR Cluj a dat o nouă lovitură

Conform fanatik.ro, Octavian Vâlceanu a ajuns la un acord total cu cei de la CFR Cluj şi urmează să fie prezentat oficial în cel mai scurt timp.

Clujenii au ales să mai transfere un portar, pe final de mercato, deoarece îşi doresc să scape de înţelegerea lui Alessandro Micai, rezerva lui Otto Hindrich. Italianului urmează să-i fie reziliat contractul în următoarea perioadă, urmând ca Octavian Vâlceanu să devină rezerva lui Otto Hindrich.

Octavian Vâlceanu a evoluat ultima dată la Concordia Chiajna, înainte să se înţeleagă cu oficialii de la CFR Cluj. El a mai apărat la Clinceni, Gaz Metan, Petrolul şi Voluntari, de-a lungul carierei.