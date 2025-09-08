Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: "Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj”

Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj”

Publicat: 8 septembrie 2025, 15:52

Comentarii
Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj

Neluţu Varga, în timpul unuii meci - Hepta

Islam Slimani va semna luni cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce l-a luat pe Kurt Zouma şi Emannuel Dennis a licitat cu clubul, CFR Cluj a dat o altă lovitură şi l-a adus pe golgheterul all-time al Algeriei, om cu 40 de meciuri, 8 goluri şi 6 pase decisive în Premier League, cotat la 500.000 de euro.

Islam Slimani va semna cu CFR Cluj

“Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, citat de fanatik.ro.

Slimani a marcat 154 de goluri în carieră şi a trecut pe la cluburi precum Sporting, Leicester, Fenerbahce, Monaco, Lyon, Brest, Anderlecht sau Mechelen.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
15:28
Ultimele detalii despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. Cum se simt atacanţii accidentaţi de la FCSB
15:18
Omar El Sawy, cedat de Rapid la o rivală din Liga 1. Anunţul oficial făcut de giuleşteni
14:54
Suspendare de 10 luni în La Liga! Jucătorul lui Bilbao după ce a picat un test antidoping
14:24
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
14:04
SuperFAZE, după Asia Express, la Antena 1! Gică Craioveanu comentează cele mai tari faze de la Mondial
13:56
Gigi Becali a răbufnit şi a luat o decizie radicală în privinţa transferului lui Mario Tudose la FCSB: “La revedere, tată”
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 5 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 6 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”