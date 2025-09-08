Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: "Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj" - Antena Sport

Islam Slimani va semna luni cu CFR Cluj. Atacantul de 37 de ani cu 47 de goluri marcate pentru naţionala Algeriei va deveni jucătorul grupării din Gruia, după ce va efectua vizita medicală.

După ce l-a luat pe Kurt Zouma şi Emannuel Dennis a licitat cu clubul, CFR Cluj a dat o altă lovitură şi l-a adus pe golgheterul all-time al Algeriei, om cu 40 de meciuri, 8 goluri şi 6 pase decisive în Premier League, cotat la 500.000 de euro.

Islam Slimani va semna cu CFR Cluj

“Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Neluțu Varga, citat de fanatik.ro.

Slimani a marcat 154 de goluri în carieră şi a trecut pe la cluburi precum Sporting, Leicester, Fenerbahce, Monaco, Lyon, Brest, Anderlecht sau Mechelen.