CFR Cluj a oficializat transferul, după victoria fabuloasă cu FCSB. Cine este jucătorul revenit în Gruia - Antena Sport

Daniel Pancu speră să realizeze minunea și să prindă play-off-ul cu CFR Cluj. Victoria fantastică de pe Arena Națională, scor 4-1 cu FCSB, le-a dat încredere celor din conducere, dar și jucătorilor.

La nici 24 de ore de la disputa de la București, ardelenii au oficializat transferul unui fundaș stânga, care a evoluat ultima oară la o echipă din Kosovo.

Rion Zejnullahu, prezentat oficial de CFR Cluj

CFR Cluj s-a întărit la nici 24 de ore de la meciul contra campioanei FCSB și l-a prezentat oficial pe Rion Zejnullahu, fotbalist de 22 de ani, care este originar din Kosovo.

Acesta a mai fost legitimat la CFR Cluj în perioada august 2023 – iulie 2024, timp în care a bifat o singură apariție în tricoul formației patronate de Neluțu Varga.

„Bine ai revenit, Rion Zejnullahu!

Fundașul lateral în vârstă de 22 de ani se întoarce în Gruia după ce, în ultima perioadă, a evoluat pentru clubul din Kosovo, KF Llapi!