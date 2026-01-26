CFR Cluj a oficializat transferul, după victoria fabuloasă cu FCSB. Cine este jucătorul revenit în Gruia - Antena Sport

Daniel Pancu speră să realizeze minunea și să prindă play-off-ul cu CFR Cluj. Victoria fantastică de pe Arena Națională, scor 4-1 cu FCSB, le-a dat încredere celor din conducere, dar și jucătorilor.
La nici 24 de ore de la disputa de la București, ardelenii au oficializat transferul unui fundaș stânga, care a evoluat ultima oară la o echipă din Kosovo.
Rion Zejnullahu, prezentat oficial de CFR Cluj
CFR Cluj s-a întărit la nici 24 de ore de la meciul contra campioanei FCSB și l-a prezentat oficial pe Rion Zejnullahu, fotbalist de 22 de ani, care este originar din Kosovo.
Acesta a mai fost legitimat la CFR Cluj în perioada august 2023 – iulie 2024, timp în care a bifat o singură apariție în tricoul formației patronate de Neluțu Varga.
