Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous - Antena Sport

FCSB a făcut două transferuri, dar Elias Charalambous nu se poate baza pe ei. FCSB întâlneşte pe FC Botoșani, în etapa cu numărul 25 din Liga 1, iar pentru această dispută antrenorul bucureştenilor nu se va putea baza pe Vlad Chiricheș, Ofri Arad şi Joao Paulo.
Ofri Arad nu este încă pregătit fizic, în timp ce Joao Paulo are nevoie de permis de muncă pentru a juca la FCSB.
“Înafara lui Chiricheș nu sunt probleme. Jucătorii sunt pregătiți. (n.r. despre Arad) Nu este gata 100%, cam în două săptămâni. Mai are ceva sesiuni suplimentare de antrenament. (n.r. despre Joao Paolo) Sper să fie cu noi mâine, dacă nu, la meciul următor”, a declarat tehnicianul Elias Charalambous, la conferința de presă.
De ce Joao Paulo nu poate juca pentru FCSB
Joao Paulo a fost transferat, dar nu poate evolua încă pentru FCSB deoarce trebuie să primească din nou “permis de muncă”, cu toate că el a fost angajat tot în România, la Oţelul Galaţi. “El este deja transferat, trebuie doar să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, dar mai trebuie iar aprobat permisul de muncă. Trebuie să mai stau iar 30 de zile pentru aprobare. Dacă schimbi locul de muncă, trebuie alt permis de muncă”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
