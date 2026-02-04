Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 16:28

Claudiu Niculescu / SPORT PICTURES

Claudiu Niculescu este la un pas de o revenire neașteptată pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva o echipă de la retrogradare.

Tehnicianul care este în prezent la CSM Slatina se află pe lista celor de la Unirea Slobozia, care ia în calcul demiterea lui Andrei Prepeliță și a lui Jean Vlădoiu.

Claudiu Niculescu, pe lista celor de la Unirea Slobozia

După aproape opt ani de la ultima aventură în Liga 1, Claudiu Niculescu este gata de o mutare spectaculoasă, dar și în același timp neașteptată. Antrenorul celor de la CSM Slatina este în pole position pentru a prelua Unirea Slobozia, anunță fanatik.ro.

Conducerea ialomițenilor vrea să producă un șoc la echipă după parcursul catastrofal din acest an și să îi dea afară pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.

Sursa citată menționează că Unirea Slobozia i-a contactat înaintea meciului cu Petrolul și pe Marius Măldărășanu, respectiv Liviu Ciobotariu, însă niciunul nu a răspuns pozitiv propunerii.

