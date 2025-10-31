Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul "nebun" - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul "nebun"

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul “nebun”

Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul “nebun”

Publicat: 31 octombrie 2025, 23:01

Comentarii
Louis Munteanu, în lacrimi după înfrângerea cu Dinamo! Atacantul s-a prăbuşit complet după meciul nebun

Louis Munteanu în lacrimi / captura digisport.ro

Louis Munteanu (23 de ani) a izbucnit în lacrimi după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Dinamo. Dinamo – CFR Cluj s-a terminat 2-1, după cel mai “nebun” meci al campionatului. Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro a adus victoria pentru Dinamo în minutul 90+2.

Louis Munteanu a cedat la interviul de după meci şi a plecat de la declaraţii după ce a izbucnit în plâns.

Louis Munteanu a plâns după meciul “nebun” Dinamo – CFR Cluj 2-1

“Cum să fie? Sunt fericit că am revenit, dar îmi doream să revin cu o victorie, să îmi ajut băieţii.

Din păcate iar luăm goluri şi pierdem.

(n.r: despre pasa pentru Emerllahu la golul kosovarului) Am considerat că are un unghi mai bun de a marca şi mă bucur că a reuşit.

(n.r: Ce ai gândit că a fost execuţia lui aşa?) Prima oară mi-a venit să râd. Bine că a intrat. Dacă se termina 1-0 era şi mai bine.

Nu mai este CFR-ul de dinainte. Luăm goluri multe, multe pe final. Nici nu ştiu ce să vă spun, suntem supăraţi cu toţii. E dezastru.

Orice întrebare îmi puneţi vă jur că nu ştiu ce să vă răspund. Nu ştiu ce se întâmplă.

Nu îmi imaginam. Când s-a ajuns să rămân aici mă gândeam că o să mă bat la campionat dar se pare că mă bat la retrogradare”, a apucat să spună Louis Munteanu pentru digisport.ro înainte de a izbucni în lacrimi.

Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2

Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.

Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.

În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.

Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.

