CFR Cluj, cea mai mare ofertă pentru Louis Munteanu! Suma propusă de clubul din Major League Soccer - Antena Sport

CFR Cluj, cea mai mare ofertă pentru Louis Munteanu! Suma propusă de clubul din Major League Soccer

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 17:53

Comentarii
Louis Munteanu în meciul cu Rapid / SPORT PICTURES

CFR Cluj are șanse mari să se despartă de Louis Munteanu în această iarnă, dar totul va depinde de pretențiile fotbalistului care a cucerit titlul de golgheter al României în sezonul precedent.

Președintele Iuliu Mureșan a confirmat că gruparea ardeleană are nevoie să vândă un jucător pe bani mulți în această iarnă, pentru a se putea redresa din punct de vedere financiar.

Ce ofertă are pe masă CFR Cluj pentru Louis Munteanu

Aflat la al doilea sezon în tricoul celor de la CFR Cluj, Louis Munteanu este tot mai aproape de plecarea din Gruia. Antena Sport a anunțat în exclusivitate interesul celor de la Olympique Lyon pentru român, însă acesta ar putea ajunge în cele din urmă în America.

Potrivit celor de la iamsport.ro, DC United și-a trimis reprezentanții la Cluj pentru a-l urmări pe fotbalist la meciul cu Rapid, iar americanii au făcut și o ofertă oficială pentru Louis: 6 milioane de euro.

Este cea mai mare ofertă primită de CFR Cluj pentru atacant, dar rămâne de văzut dacă Munteanu va accepta să plece în SUA. Sursa citată menționează că salariul lunar de 60.000 de euro oferit de americani nu este pe placul acestuia.

Louis Munteanu solicită un salariu lunar de 87.000 de euro, adică aproximativ un milion de euro pe an. Cotat de Transfermarkt la cinci milioane de euro, acesta a marcat 27 de goluri în 59 de apariții pentru ardeleni.

