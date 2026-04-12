CFR Cluj – Dinamo 1-1. Remiză tensionată în Gruia. „Câinii” rămân ultimii în play-off

CFR Cluj și Dinamo București au încheiat la egalitate disputa din Gruia, scor 1-1, în cadrul etapei a patra de play-off. Ambele formații rămân în urmă în cursa pentru titlu, în urma acestui rezultat.
Dinamo este fără victorie în acest play-off, cu două remize și două înfrângeri, fiind ultima, cu 28 de puncte. De partea cealaltă, CFR Cluj este pe locul 4, cu 31 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului U Cluj.
CFR Cluj – Dinamo 1-1
Final de meci!
Min. 90+4: Ce ocazie pentru Dinamo! Cîrjan a fost lăsat singur cu Popa de Armstrong, a săltat mingea peste portarul CFR-ului, dar Braun a scos de pe linia porții.
Min. 82: Huja a scos mingea acrobatic de pe linia porții după lovitura de cap a lui Armstrong.
Min. 56: Ocazie uriașă pentru Dinamo! Karamoko nu prinde cadrul porții dintr-o poziție excelentă.
Min. 51: Șansă mare de gol pentru Dinamo! Alex Pop șutează central, dar Mihai Popa respinge.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 38: GOL! CFR restabilește egalitatea prin Sinyan, care marchează primul său gol în Liga 1.
Min. 34: Gol anulat CFR! Djokovic a reușit să marcheze, dar golul nu a fost validat din cauza unui ofsaid.
Min. 23: GOL! Dinamo deschide scorul la jumătatea primei reprize prin Alex Pop.
Min 12: O nouă ocazie pentru oaspeți, șutul lui Mazilu cu stângul trece pe lângă poartă.
Min 4: Prima ocazie a partidei este în contul oaspeților: Karamoko a șutat de la marginea careului puțin pe lângă poartă.
Min. 1: Start de meci în Gruia! S-a ținut un minut de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu! Numele fostului selecționer a fost scandat de toți fanii prezenți la stadion.
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc. Antrenor: Daniel Pancu
- Dinamo (4-3-3): Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Mazilu, Al. Pop, Karamoko. Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu. Antrenor: Zeljko Kopic
Dacă Dinamo este în căutarea primului succes în acest play-off, echipa lui Daniel Pancu are mare nevoie de victorie, pentru a nu pierde contactul cu U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe care se vor întâlni luni seară, ambele având câte 36 de puncte.
Etapa trecută, CFR Cluj a pierdut duelul de pe Ion Oblemenco în fața Universității Craiova, care s-a impus cu 2-0. De partea cealaltă, Dinamo a remizat la Mioveni, cu FC Argeș, scor 1-1.
În sezonul regulat, CFR Cluj și Dinamo și-au împărțit victoriile, ambele câștigând duelurile de pe teren propriu. La București, pe finalul lunii octombrie, Dinamo s-a impus cu 2-1, în timp ce echipa lui Daniel Pancu și-a luat revanșa în luna martie, în Gruia, unde a câștigat cu 2-0.
- Andrei Nicolescu a stabilit noul obiectiv al lui Dinamo, după 1-1 cu CFR: „Acolo ne batem”
- Zeljko Kopic, nemulțumit după CFR – Dinamo 1-1: „Meritam mai mult de un punct”
- Claudiu Niculescu a criticat arbitrajul, după ce i-a fost anulat un penalty în prelungiri: „Pot fi acuzat de subiectivism”
- Unirea Slobozia – Petrolul 1-2. A doua victorie consecutivă pentru Mehmet Topal. „Găzarii” ies din zona roșie
- Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit