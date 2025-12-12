Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă - Antena Sport

Închide meniul
Intră şi Rapid în luptă cu FCSB pentru transferul lui Kevin Ciubotaru? Anunţul lui Costel Gâlcă

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 22:37

Costel Gâlcă şi Gigi Becali / Colaj Profimediaimages

Kevin Ciobotaru (21 de ani) a rămas principala ţintă a lui Gigi Becali pentru perioada de mercato de iarnă. Finanţatorul celor de la FCSB a ajuns la un acrod cu clubul, dar jucătorul pare tentat să aleagă o propunere de peste hotare.

“Nu ne băgăm noi, este decizia lui Kevin unde vrea să meargă. Clauza de reziliere este cea de 450.000 de euro. Noi ne-am înțeles cu FCSB, mai trebuie ca cei de acolo să vorbească cu jucătorul.

Da, este vorba și despre anumiți jucători (n.r. sub formă de împrumut). Noi cu FCSB avem o relație destul de ok”, a spus Claudiu Rotar, pentru digisport.ro. Jucătorul vrea însă să se transfere în Europa , dar recenet pare să apară şi o altă varintă pentru el, tot din Liga 1, de la Rapid.

Ce spune Costel Gâlcă despre transferul lui Kevin Ciubotaru

Costel Gâlcă l-ar vrea pe Kevin Ciubotaru, dar transferul se poate face dacă Andrei Borza este vândut.

”E un under interesant pentru toată lumea. A fost și la echipa națională. Deocamdată noi în această poziție îl avem pe Borza. E prea devreme să vorbim despre faptul că venirea lui Ciubotaru depinde de plecarea lui Borza. Abia a revenit, nu a apucat să intre să joace. Când va juca mai mult, dacă va avea oferte, va pleca”, a spus Costel Gâlcă.

