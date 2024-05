CFR Cluj - Rapid, 21:30, LIVE TEXT. Dan Petrescu debutează în noul mandat. Giuleștenii, în criză totală. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid: Ungureanu – Braun, Săpunaru, Iacob, Onea – Kait, Oaidă, Emmers – Petrila, Rrahmani, Burmaz

Antrenor: Bogdan Lobonț

Campion de cinci ori cu gruparea din Gruia, Petrescu a dezvăluit că a fost nevoit să îşi încheie brusc vacanţa. CFR Cluj era obligată să numească un antrenor cu licenţă PRO în ultimele trei etape din play-off.

„(N.r. De ce aţi luat decizia să vă întoarceţi) Sunt mai multe cauze pentru care am ales să mă întorc. În primul rând, la Jeonbuk eram fericit, am fost bine, dar în momentul în care nu au mai fost rezultate, le-am spus celor din conducere că ar fi bine o schimbare. Ei nu ar fi fost de acord, pentru că le era greu să schimbe antrenorul. Am avut o experienţă unică în Coreea, organizare, disciplină şi respect ca acolo, mai rar am văzut. Mă bucur că am mai jucat o finală, a patra ţară în care am jucat o finală. Am jucat în Champions League, obiectivul era să câştig, şi când am văzut că nu mai sunt şanse, am zis că ar fi bine să mă întorc.

Vă daţi seama că primul telefon a venit din partea patronului de la CFR. I-am spus că da, fără nicio problemă, dar am nevoie de puţină pauză, nici nu mai cunosc campionatul în acest sezon. Aş fi vrut o pauză mai lungă, am semnat de la 1 iunie iniţial, pentru a-mi pregăti sezonul viitor. Dar în momentul în care am primit un alt telefon, pentru faptul că la CFR Cluj nu mai există un antrenor cu licenţa PRO, a expirat mandatul lui Dican, şi aveau nevoie de un alt antrenor. Dacă nu veneam eu, venea alt antrenor o lună, era ciudat.

Dan Petrescu: „În momentul de faţă CFR Cluj depinde doar de ea”

În acelaşi timp, dacă m-a şi rugat patronul, nu aveam cu să refuz. Am venit ca şi acasă aici, ştiu tot, mai puţin unii jucători, nu a fost făcut lotul de mine. Sunt convins că au fost multe probleme, dar în momentul de faţă CFR Cluj depinde doar de ea, echipa va fi în Europa dacă vor fi rezultatele bune. Acesta e obiectivul, mi-l asum, dacă iese bine, nu sunt meritele mele. Aveau nevoie de ajutor„, a spus Dan Petrescu la conferinţa de presă.

În schimb, Bogdan Lobonț are șanse minime să fie antrenor principal la Rapid în sezonul viitor. Dan Șucu îl anunțase că îl va păstra doar dacă va reuși să califice echipa în cupele europene. Luna trecută, CFR Cluj a reușit să câștige cu 4-1 meciul din Giulești. Rapidiștii au avut o primă repriză de coșmar. Bîrligea a reușit o „dublă” încă din primele 8 minute. Mai mult, atacantul CFR-ului a izbutit hat-trick-ul în minutul 37! Cu o victorie, CFR Cluj se poate distanța la cinci puncte de Farul lui Gică Hagi în clasamentul Ligii 1.

