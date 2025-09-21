CFR Cluj - UTA Arad (LIVE TEXT, 18:15). "Feroviarii" speră la prima victorie după două luni în Liga 1 - Antena Sport

CFR Cluj primește vizita celor de la UTA Arad în etapa a 10-a din Liga 1. Elevii lui Andrea Mandorlini sut într-o criză totală de formă, cu o singură victorie în startul de sezon, în timp ce jucătorii lui Adrian Mihalcea sunt la egalitate de puncte cu ultima echipă care prinde loc de play-off la momentul actual, Unirea Slobozia.

Duelul din Gruia va avea loc astăzi de la 18:15 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

CFR Cluj – UTA Arad (LIVE TEXT, 18:15). Echipele probabile

CFR Cluj se află acum pe locul 11 în Liga 1, cu șapte puncte adunate după opt etape, unul dintre cele mai slabe starturi de sezon din ultimii ani pentru “feroviari”. De cealaltă parte, UTA se simte bine cu Adi Mihalcea pe bancă, deși în ultimele patru etape a adunat doar trei puncte.

Sezonul trecut, UTA a învins-o cu 3-1 pe CFR în Gruia, grație reușitelor lui Costache, Omondi și Kadiri, în timp ce pentru ardeleni marca Tachtsidis. Ardelenii și-au luat ulterior revanșa pe Francisc von Neuman, unde au câștigat cu 4-1.

Echipele probabile la CFR Cluj – UTA Arad

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Coco, Zouma, M. Ilie, Camora – Fică, D. Djokovic, Emerllahu – Sfaiț, Slimani, Korenica