Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj - UTA - Antena Sport

Kurt Zouma a bifat primele minute în tricoul CFR-ului. Fundașul francez, cotat la 10 milioane de euro, a debutat în Liga 1 în cadrul duelului cu UTA.
Jucătorul a fost lăsat pe banca de rezerve de către Andrea Mandorlini, pentru duelul din etapa a 10-a. Tehnicianul de la CFR Cluj a decis să mizeze pe serviciile sale în ultimele 10 minute ale partidei.
Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj
Concret, în minutul 80 al întâlnirii cu UTA, la scorul de 1-1, Andrea Mandorlini l-a introdus pe teren pe Kurt Zouma. Francezul l-a înlocuit pe Marcus Coco. În minutul 84, fostul jucător de la Chelsea a primit un cartonaș galben.
Cum au arătat echipele de start în CFR Cluj – UTA:
CFR Cluj: Hindrich – Coco, Kresic, Sinyan, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Sfaiț, Badamosi, Korenica. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Zouma, Keita, Perianu, Păun, Deac, Cordea, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani. Antrenor: Andrea Mandorlini
UTA Arad: Iliev – Alomerovic, Pospelov, Poulolo, Tutu – van Durmen, Hrezdac – Costache, Alin Roman, Tzionis – Coman. Rezerve: Gorcea, Iacob, Benga, Mihai, Vlăsceanu, Barbu, Popescu, Padula. Antrenor: Adrian Mihalcea
