Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj - UTA - Antena Sport

Kurt Zouma a bifat primele minute în tricoul CFR-ului. Fundașul francez, cotat la 10 milioane de euro, a debutat în Liga 1 în cadrul duelului cu UTA.

Jucătorul a fost lăsat pe banca de rezerve de către Andrea Mandorlini, pentru duelul din etapa a 10-a. Tehnicianul de la CFR Cluj a decis să mizeze pe serviciile sale în ultimele 10 minute ale partidei.

Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj

Concret, în minutul 80 al întâlnirii cu UTA, la scorul de 1-1, Andrea Mandorlini l-a introdus pe teren pe Kurt Zouma. Francezul l-a înlocuit pe Marcus Coco. În minutul 84, fostul jucător de la Chelsea a primit un cartonaș galben.

Cum au arătat echipele de start în CFR Cluj – UTA:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Kresic, Sinyan, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Sfaiț, Badamosi, Korenica. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Zouma, Keita, Perianu, Păun, Deac, Cordea, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani. Antrenor: Andrea Mandorlini