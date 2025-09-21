Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj - UTA - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA

Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 20:06

Comentarii
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA

FOTO: Captură Digisport

Kurt Zouma a bifat primele minute în tricoul CFR-ului. Fundașul francez, cotat la 10 milioane de euro, a debutat în Liga 1 în cadrul duelului cu UTA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul a fost lăsat pe banca de rezerve de către Andrea Mandorlini, pentru duelul din etapa a 10-a. Tehnicianul de la CFR Cluj a decis să mizeze pe serviciile sale în ultimele 10 minute ale partidei.

Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj

Concret, în minutul 80 al întâlnirii cu UTA, la scorul de 1-1, Andrea Mandorlini l-a introdus pe teren pe Kurt Zouma. Francezul l-a înlocuit pe Marcus Coco. În minutul 84, fostul jucător de la Chelsea a primit un cartonaș galben.

Cum au arătat echipele de start în CFR Cluj – UTA:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Kresic, Sinyan, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu – Sfaiț, Badamosi, Korenica. Rezerve: Gal, Vâlceanu, Zouma, Keita, Perianu, Păun, Deac, Cordea, Biliboc, Ciubăncan, Cernigoi, Slimani. Antrenor: Andrea Mandorlini

Reclamă
Reclamă

UTA Arad: Iliev – Alomerovic, Pospelov, Poulolo, Tutu – van Durmen, Hrezdac – Costache, Alin Roman, Tzionis – Coman. Rezerve: Gorcea, Iacob, Benga, Mihai, Vlăsceanu, Barbu, Popescu, Padula. Antrenor: Adrian Mihalcea

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Observator
Rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova - investigație BBC
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
19:59
VIDEOTondela – Estrela 0-0. Ianis Stoica a jucat 63 de minute
19:54
VideoJurnal Antena Sport | Mare e viteza!
19:51
VideoJurnal Antena Sport | Stai, că te prind
19:22
LIVE TEXTCFR Cluj – UTA Arad 1-1. Biliboc restabilește egalitatea. Debut pentru Slimani și Zouma în Gruia
19:18
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele de start
19:02
Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur
Vezi toate știrile
1 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 2 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 3 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion” 6 VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca