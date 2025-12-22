Mihai Stoica a anunțat cum îl va "pedepsi" pe Daniel Bîrligea, după ieșirea nervoasă cu Rapid: "Groaznic" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost extrem de nemulțumit în momentul în care a fost schimbat în FCSB – Rapid, meci câștigat de formația roș-albastră cu 2-1. Bîrligea a gesticulat și le-a cerut explicații celor din staff-ul FCSB-ului.
A doua zi după acest incident, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a glumit atunci când a spus cum îl va pedepsi pe atacantul roș-albaștrilor. De asemenea, el a explicat de ce nu are nimic împotriva jucătorilor care se enervează în momentul în care sunt schimbați sau nu joacă.
Mihai Stoica, după răbufnirea lui Daniel Bîrligea din FCSB – Rapid: “Vreau să văd nervi”
“Am avut o motivație suplimentară la meciul ăsta, am zis: «Hai să facem ce ne-a făcut Dinamo.» Și am făcut chiar mai mult, pentru că Dinamo a început cu o răpăială, dar nu au avut ocazii. Noi am intrat în careu de cinci ori în primele minute.
Nu am văzut ce a făcut, am auzit că ar fi înjurat. Am spus: asta este, îl voi pedepsi «groaznic» – nu are voie să stea în avion în față, va sta în spate. Eu vreau să văd până și bătaie la antrenamente, nu am nicio problemă. Odată s-au luat doi și am zis să îi lase în pace. Așa e la fotbal: sunt bărbați, e testosteron, mai iese scandal.
Am văzut jucători care au spart tot ce era în cale și au înjurat pe toată lumea. Eu am alte metode. Pentru mine e foarte ok. Nu era ok dacă se punea singur și plângea. Vreau să văd nervi, oameni nemulțumiți că nu joacă.
Ce nu vreau să văd este ca un jucător să nu paseze atunci când un coechipier e într-o poziție mai bună. Așa se clădesc rezultatele: nu pe pace și prietenie. Mulțumesc frumos că m-ai schimbat”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
