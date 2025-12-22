Mihai Stoica a anunțat cum îl va "pedepsi" pe Daniel Bîrligea, după ieșirea nervoasă cu Rapid: "Groaznic" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost extrem de nemulțumit în momentul în care a fost schimbat în FCSB – Rapid, meci câștigat de formația roș-albastră cu 2-1. Bîrligea a gesticulat și le-a cerut explicații celor din staff-ul FCSB-ului.

A doua zi după acest incident, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a glumit atunci când a spus cum îl va pedepsi pe atacantul roș-albaștrilor. De asemenea, el a explicat de ce nu are nimic împotriva jucătorilor care se enervează în momentul în care sunt schimbați sau nu joacă.

Mihai Stoica, după răbufnirea lui Daniel Bîrligea din FCSB – Rapid: “Vreau să văd nervi”

“Am avut o motivație suplimentară la meciul ăsta, am zis: «Hai să facem ce ne-a făcut Dinamo.» Și am făcut chiar mai mult, pentru că Dinamo a început cu o răpăială, dar nu au avut ocazii. Noi am intrat în careu de cinci ori în primele minute.

Nu am văzut ce a făcut, am auzit că ar fi înjurat. Am spus: asta este, îl voi pedepsi «groaznic» – nu are voie să stea în avion în față, va sta în spate. Eu vreau să văd până și bătaie la antrenamente, nu am nicio problemă. Odată s-au luat doi și am zis să îi lase în pace. Așa e la fotbal: sunt bărbați, e testosteron, mai iese scandal.

Am văzut jucători care au spart tot ce era în cale și au înjurat pe toată lumea. Eu am alte metode. Pentru mine e foarte ok. Nu era ok dacă se punea singur și plângea. Vreau să văd nervi, oameni nemulțumiți că nu joacă.