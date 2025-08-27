CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1 - Antena Sport

În contextul în care şansele ca CFR Cluj să mai ajungă în grupa Conference League sunt infime, după 2-7 în turul cu Hacken din play-off-ul Conference League, un transfer al lui Louis Munteanu prinde şi mai mult contur.

Astfel că oficialii din Gruia au pregătit deja o variantă pentru înlocuirea lui Munteanu. Conform gsp.ro, la CFR sunt şanse mari să ajungă Simy Nwankwo (33 de ani), atacant nigerian cu peste 100 de meciuri adunate în carieră în Serie A.

CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu

Atacantul african negociază cu ardelenii şi ar putea ajunge liber de contract la echipa lui Neluţu Varga, după ce, la finalul sezonului trecut, s-a despărţit de Salernitana.

Crotone și Salernitana sunt echipele la care Simy a jucat în Serie A. La Crotone, el a adunat 159 de meciuri, marcând şi 66 de goluri. De notat şi că Nwankwo are două selecţii pentru naţionala Nigeriei.

Cotat acum la 400.000 de euro de site-ul de profil transfermarkt, Nwankwo a atins în carieră o cotă maximă de 8 milioane de euro, în martie 2021, atunci când, la 29 de ani, evolua pentru Crotone.