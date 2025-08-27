CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu! Ar fi lovitura verii în Liga 1

Publicat: 27 august 2025, 10:13

Simy Nwankwo, în tricoul Salernitanei - Profimedia Images

În contextul în care şansele ca CFR Cluj să mai ajungă în grupa Conference League sunt infime, după 2-7 în turul cu Hacken din play-off-ul Conference League, un transfer al lui Louis Munteanu prinde şi mai mult contur.

Astfel că oficialii din Gruia au pregătit deja o variantă pentru înlocuirea lui Munteanu. Conform gsp.ro, la CFR sunt şanse mari să ajungă Simy Nwankwo (33 de ani), atacant nigerian cu peste 100 de meciuri adunate în carieră în Serie A.

CFR i-a găsit înlocuitor lui Louis Munteanu

Atacantul african negociază cu ardelenii şi ar putea ajunge liber de contract la echipa lui Neluţu Varga, după ce, la finalul sezonului trecut, s-a despărţit de Salernitana.

Crotone și Salernitana sunt echipele la care Simy a jucat în Serie A. La Crotone, el a adunat 159 de meciuri, marcând şi 66 de goluri. De notat şi că Nwankwo are două selecţii pentru naţionala Nigeriei.

Cotat acum la 400.000 de euro de site-ul de profil transfermarkt, Nwankwo a atins în carieră o cotă maximă de 8 milioane de euro, în martie 2021, atunci când, la 29 de ani, evolua pentru Crotone.

Jucătorul care a mai trecut şi pe la Portimonense, Gil Vicente, Parma sau Benevento a adunat 116 meciuri în Serie A, trecându-şi în cont 34 de goluri şi 6 pase decisive. Africanul a marcat în total în carieră 127 de goluri.

Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu

Louis Munteanu a lispit de la ultimele antrenamente de la CFR Cluj, fiind în centrul unui scandal imens în Gruia. Asta chiar dacă patronul Neluţu Varga a dezvăluit că totul a fost doar o neînţelegere între club şi atacantul naţionalei României.

Ronzo Rossi, fost oficial la Rapid, FCSB şi CFR Cluj, a vorbit şi el despre momentele incredibile petrecute la gruparea feroviară şi a susţinut că un asemenea comportament nu ar fi scăpat fără o pedeapsă severă, în fotbalul din Vest.

Emil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxosEmil Constantinescu, revoltat de închiderea Institutului Levantului. Ce fac 27 de angajaţi într-un sediu luxos
“Depinde cum va fi gestionată situația. El a venit de la Fiorentina, nu? Dacă la Fiorentina făcea așa, pleca, îi era ștearsă deja legitimația de jucător! Mulți sunt talentați, dar mor speranță, cum se zice.

Comportamentul lui nu e normal. Acum să vedem ce perspective are, dacă și el a avut anumite cerințe care n-au fost respectate de conducere. Dar mai bine venea la echipă, cerea o discuție directă.

Așa nu rezolvă nimic. Dacă tu vrei să construiești o imagine, așa doar ți-o pătezi, pentru că se duce vorba”, a spus Rossi, citat de sursa menţionată anterior.

 

