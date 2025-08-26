Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu: "Dacă la Fiorentina făcea așa, îi era ștearsă legitimația de jucător" - Antena Sport

Louis Munteanu a lispit de la ultimele antrenamente de la CFR Cluj, fiind în centrul unui scandal imens în Gruia. Asta chiar dacă patronul Neluţu Varga a dezvăluit că totul a fost doar o neînţelegere între club şi atacantul naţionalei României.
Ronzo Rossi, fost oficial la Rapid, FCSB şi CFR Cluj, a vorbit şi el despre momentele incredibile petrecute la gruparea feroviară şi a susţinut că un asemenea comportament nu ar fi scăpat fără o pedeapsă severă, în fotbalul din Vest.
Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu
“Depinde cum va fi gestionată situația. El a venit de la Fiorentina, nu? Dacă la Fiorentina făcea așa, pleca, îi era ștearsă deja legitimația de jucător! Mulți sunt talentați, dar mor speranță, cum se zice.
Comportamentul lui nu e normal. Acum să vedem ce perspective are, dacă și el a avut anumite cerințe care n-au fost respectate de conducere. Dar mai bine venea la echipă, cerea o discuție directă.
Așa nu rezolvă nimic. Dacă tu vrei să construiești o imagine, așa doar ți-o pătezi, pentru că se duce vorba”, a spus Rossi, citat de gsp.ro.
Neluţu Varga: “Eu i-am dat vacanţă”
Neluţu Varga a avut o reacţie incredibilă şi a vorbit pentru prima oară despre scandalul de la Cluj. Patronul lui CFR a oferit o declaraţie bizară prin care a vrut să liniştească lucrurile la club.
“El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club.
Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă“, a declarat Varga, potrivit sursei citate anterior.