Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu: "Dacă la Fiorentina făcea așa, îi era ștearsă legitimația de jucător" - Antena Sport

Louis Munteanu a lispit de la ultimele antrenamente de la CFR Cluj, fiind în centrul unui scandal imens în Gruia. Asta chiar dacă patronul Neluţu Varga a dezvăluit că totul a fost doar o neînţelegere între club şi atacantul naţionalei României.

Ronzo Rossi, fost oficial la Rapid, FCSB şi CFR Cluj, a vorbit şi el despre momentele incredibile petrecute la gruparea feroviară şi a susţinut că un asemenea comportament nu ar fi scăpat fără o pedeapsă severă, în fotbalul din Vest.

Renzo Rossi l-a făcut praf pe Louis Munteanu

“Depinde cum va fi gestionată situația. El a venit de la Fiorentina, nu? Dacă la Fiorentina făcea așa, pleca, îi era ștearsă deja legitimația de jucător! Mulți sunt talentați, dar mor speranță, cum se zice.

Comportamentul lui nu e normal. Acum să vedem ce perspective are, dacă și el a avut anumite cerințe care n-au fost respectate de conducere. Dar mai bine venea la echipă, cerea o discuție directă.

Așa nu rezolvă nimic. Dacă tu vrei să construiești o imagine, așa doar ți-o pătezi, pentru că se duce vorba”, a spus Rossi, citat de gsp.ro.