Cine e numele cunoscut aflat pe lista scurtă a FCSB-ului pentru funcţia de antrenor!

Fostul jucător al Milanului, Massimo Donati (45 de ani), se află pe lista scurtă a FCSB-ului pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi. În prezent, la FCSB interimar e Lucian Filip.

Massimo Donati a pregătit-o ultima oară pe Sampdoria. A stat pe banca echipei de Serie B numai 3 luni, în perioada 13 iulie 2025 – 18 octombrie 2025.

Potrivit gsp.ro, Donati deţine licenţa Pro din 2021. El a fost format la Coverciano, alături de Daniele De Rossi, Alberto Aquilani, Fabio Grosso sau Paolo Vanoli.

Mihai Stoica dezvăluia anterior că FCSB are foarte multe variante pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi, atât din ţară, cât şi din străinătate. Unele dintre aceste nume sunt cunoscute.

„Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, și mai din preajmă. Curg CV-urile, iar asta nu mă miră”, declara Mihai Stoica pentru primasport.ro.