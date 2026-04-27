Cine e numele cunoscut aflat pe lista scurtă a FCSB-ului pentru funcţia de antrenor!

Fostul jucător al Milanului, Massimo Donati (45 de ani), se află pe lista scurtă a FCSB-ului pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi. În prezent, la FCSB interimar e Lucian Filip.
Massimo Donati a pregătit-o ultima oară pe Sampdoria. A stat pe banca echipei de Serie B numai 3 luni, în perioada 13 iulie 2025 – 18 octombrie 2025.
Massimo Donati, pe lista scurtă a FCSB-ului pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi
Potrivit gsp.ro, Donati deţine licenţa Pro din 2021. El a fost format la Coverciano, alături de Daniele De Rossi, Alberto Aquilani, Fabio Grosso sau Paolo Vanoli.
Mihai Stoica dezvăluia anterior că FCSB are foarte multe variante pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi, atât din ţară, cât şi din străinătate. Unele dintre aceste nume sunt cunoscute.
„Sunt foarte multe variante, mult mai multe decât mă aşteptam, şi nume mari, și mai din preajmă. Curg CV-urile, iar asta nu mă miră”, declara Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), şi-ar dori ca pe banca echipei sale să se întoarcă Elias Charalambous, care a luat două titluri cu roş-albaştrii.
Elias Charalambous a revenit în România, având un eveniment în ţară, şi urmează să se întâlnească şi cu Gigi Becali. Patronul campioanei e convins că îl poate convinge să o preia din nou pe FCSB.
„Au fost doi ani minuați, mă bucur că am venit aici. Am venit doar pentru o întâlnire, doar astăzi, nu am venit să fiu antrenor. Încerc să mă dezvolt, m-am întâlnit și cu Iraola, e o persoană extraordinară. Este un om modest.
(n.r: Aveți oferte?) Agentul meu se ocupă de oferte. O să mă întâlnesc în București cu orice prieten. Am un bagaj mare, am venit cu soția (n.r.: râde). (n.r. Vă veți mai întoarce la FCSB?) Doar Dumnezeu știe”, a declarat Elias Charalambous pe aeroportul Otopeni.
