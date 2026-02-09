Contractul lui cu CFR expiră în vară, iar Ciprian Deac a luat decizia în privinţa viitorului său! - Antena Sport

Ciprian Deac (39 de ani) nu vrea să devină antrenor, a dezvăluit antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani).

Contractul lui Deac cu echipa din Gruia expiră la finalul sezonului şi este neclar dacă el va mai continua activitatea de jucător.

Daniel Pancu, despre Ciprian Deac: “Nu vrea să se facă antrenor”

„Nu vrea să se facă antrenor. Mi-a spus asta”, a declarat Daniel Pancu pentru gsp.ro.

Pancu a comentat din nou decizia sa de a-l lăsa acasă pe Deac în timpul cantonamentului de iarnă de la Oliva Nova (Spania). Decizia antrenorului CFR-ului a făcut mare vâlvă la acea vreme, Dan Nistor (37 de ani), afirmând că a fost o “umilinţă” pentru legendarul jucător al CFR-ului.

„Respectul nu dispare niciodată, mă repet, pentru jucători gen Ciprian Deac. Pentru binele, pentru atmosfera bună a unei echipe, a unui lot într-un cantonament de 10 zile în care am specificat foarte clar la momentul respectiv: trebuia să antrenez și să integrez zi de zi în antrenament jucătorii U21 fără de care nu se poate juca fotbal, care joacă pe poziție cu legenda clubului. E clar lucrul ăsta, nu e niciun pic de ironie”, a declarat Daniel Pancu, pentru sursa citată.