Ciprian Marica, dialog dur cu Florin Tănase pe subiectul "simulări". Replica pe măsură a decarului - Antena Sport

Ciprian Marica a dezvăluit recent un dialog pe care l-a avut cu Florin Tănase pe seama momentelor în care jucătorul de la FCSB alege să simuleze pentru a obține anumite faulturi. Fostul atacant de națională a spus inclusiv ce replică a primit din partea golgheterului de la FCSB din campionat.

Florin Tănase este unul dintre cei mai valoroși jucători din Liga 1, aspect demonstrat de cifrele sale, însă decarul de la FCSB are și puncte slabe observate inclusiv de foștii jucători. Spre exemplu, Ciprian Marica a sesizat că fotbalistul de profil ofensiv al campioanei are momente în care simulează, motiv pentru care a ținut să îl avertizeze pe un ton mai dur în acest sens.

Cum a decurs dialogul dintre Florin Tănase și Ciprian Marica

Jucătorul trecut pe la Shalke 04, Stuttgart sau Getafe l-a îndemnat pe Tănase să nu mai apeleze la astfel de tertipuri, pentru că în ziua de azi sunt extrem de multe camere care pot surprinde exact dacă un jucător exagerează sau chiar simulează după un contact.

Potrivit fostului atacant, replica jucătorului de la FCSB a fost una extrem de îndrăzneață, acesta aducându-i aminte lui Marica faptul că și el a fost fotbalist și că la un moment și el a apelat la astfel de gesturi.

“M-am văzut zilele trecute cu Tănase, cu Florin. I-am zis «băi, nu te mai preface, că acum sunt camere peste tot». Când nu e… dă urât, arată urât. (n.r. – Și ce a zis?) «Tu n-ai fost fotbalist?»“, a spus fostul internațional, potrivit sport.ro.