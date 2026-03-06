Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din "lipsă de interes" - Antena Sport

Carlos Mora putea ajunge la FCSB, dar Meme Stoica s-ar fi opus. Anunţul a fost făcut de Mihăiţă Pleşan, impresarul jucătorului. Meme Stoica are însă o altă opinie.
Carlos Mora a fost propus la FCSB şi Rapid înainte de a ajunge la Craiova. Giuleştenii s-au interesat de el, dar Mihai Rotaru a oferit mai mult şi jucătorul a ajuns la Universitatea. FCSB nu s-a interesat de fotbalist. Asta susţine Pleşan.
“Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului, la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid, da. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!”, a dezvăluit Pleșan, conform Fanatik.
Meme Stoica a reacţionat imediat, considerând că impresarul minte.
„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători:
1. Moha Moukhliss
2. Indrit Tuci
3. Alexis Gamboa
4. Darick Kobie Morris.
Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, a scris Meme Stoica.
- Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit”
- Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat
- Csikszereda – Farul 1-0. Ciucanii încheie sezonul regular cu victorie
- Florin Manea îl face praf pe Daniel Pancu: “N-a avut niciodată coloană vertebrală. Cum bate vântul… “
- Reacția lui Hermannstadt, după ce Giovanni Becali a anunțat că Ciubotaru a semnat în SUA