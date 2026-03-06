Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din "lipsă de interes" - Antena Sport

Carlos Mora putea ajunge la FCSB, dar Meme Stoica s-ar fi opus. Anunţul a fost făcut de Mihăiţă Pleşan, impresarul jucătorului. Meme Stoica are însă o altă opinie.

Carlos Mora a fost propus la FCSB şi Rapid înainte de a ajunge la Craiova. Giuleştenii s-au interesat de el, dar Mihai Rotaru a oferit mai mult şi jucătorul a ajuns la Universitatea. FCSB nu s-a interesat de fotbalist. Asta susţine Pleşan.

“Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului, la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid, da. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!”, a dezvăluit Pleșan, conform Fanatik.

Meme Stoica a reacţionat imediat, considerând că impresarul minte.

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători: