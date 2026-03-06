Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din "lipsă de interes" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din “lipsă de interes”

Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din “lipsă de interes”

Radu Constantin Publicat: 6 martie 2026, 23:17

Comentarii
Meme Stoica, reacţie imediată după ce s-a spus că FCSB a ratat transferul lui Carlos Mora din lipsă de interes

Mihai Stoica / Profimedia Images

Carlos Mora putea ajunge la FCSB, dar Meme Stoica s-ar fi opus. Anunţul a fost făcut de Mihăiţă Pleşan, impresarul jucătorului. Meme Stoica are însă o altă opinie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Carlos Mora a fost propus la FCSB şi Rapid înainte de a ajunge la Craiova. Giuleştenii s-au interesat de el, dar Mihai Rotaru a oferit mai mult şi jucătorul a ajuns la Universitatea. FCSB nu s-a interesat de fotbalist. Asta susţine Pleşan.

“Este un jucător care a fost și pe masa Rapidului și pe masa FCSB-ului, la un moment dat. S-au interesat și cei de la Rapid, da. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi și atunci lucrurile… Craiova s-a mișcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el!”, a dezvăluit Pleșan, conform Fanatik.

Meme Stoica a reacţionat imediat, considerând că impresarul minte.

„Domnul Mihăiță Păunel Pleșan mi-a propus următorii jucători:

Reclamă
Reclamă

1. Moha Moukhliss
2. Indrit Tuci
3. Alexis Gamboa
4. Darick Kobie Morris.

Despre Raul Florucz am vorbit cu Zvonko Milojkovic, dar suma de transfer era mare (a plecat pe 5M în Belgia). Despre Carlos Mora n-am vorbit cu nimeni. Am obiceiul de a salva chaturile cu agenții și cu cei care propun jucători”, a scris Meme Stoica.

"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran"România se află la intersecţia a două războaie". Cristian Diaconescu, despre riscurile conflictului din Iran
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Observator
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
Fanatik.ro
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
22:58
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start
22:53
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera
22:48
LIVE SCORECelta Vigo – Real Madrid 1-1. Ionuţ Radu, duel “galactic”. Portarul român, fără replică la golul „los blancos”
22:39
Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit”
22:37
O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali
22:00
Ce salariu ar urma să aibă Gică Hagi la naţionala României: “Decent”
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”