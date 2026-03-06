Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda - Farul 1-0: „E mult de vorbit” - Antena Sport

Farul Constanța a încheiat sezonul regular cum nu se putea mai prost, gruparea antrenată de Ianis Zicu fiind învinsă la limită de Csikszereda, în deschiderea acestei runde.
Presiunea a crescut pe umerii tehnicianului de la Ovidiu, care nu vede cu ochi buni jocul modest făcut de echipa sa pe terenul nou promovatei din Miercurea-Ciuc.
Ianis Zicu, îngrijorat după eșecul cu Csikszereda
Farul Constanța a suferit un nou eșec în campionat, iar situația a devenit una îngrijorătoare pentru Ianis Zicu, care se teme pentru ce va urma în faza de play-out.
Tehnicianul „marinarilor” a vorbit despre jocul modest al echipei sale și a subliniat importanța meciului contra celor de la Petrolul Ploiești.
„În momentul acesta e mult de vorbit. Din păcate am pierdut un joc pe care în mod normal, după cum am început meciul, ne ducea cu gândul spre un rezultat pozitiv. Le-am oferit penalty-ul, au căpătat încredere. Apoi a venit golul dintr-o fază fixă. Am vorbit toată săptămâna să fim atenți la fazele fixe. Cred că este cea mai periculoasă echipă din campionat la fazele fixe. Așa au fost și anul trecut în Liga 2. Am pierdut un joc, iar pentru mine acum gândul este doar la următorul meci. Mai departe de următorul joc nu putem să ne uităm.
Meciul cu Petrolul are o importanță maximă și capitală pentru noi să vedem ce va urma. Ori ești jos, ori te vei uita spre mai sus. Este o cădere, încercăm să găsim soluții. Din păcate nu am reușit nici azi și am înregistrat al 3-lea eșec consecutiv. Nu vreau să dau vina pe absențe. Nu ai cum să câștigi când ai un șut pe poartă. Important e să facem în timpul jocului ce trebuie și să dăm mai mult cu toții. În momentul acesta jucătorii trebuie să fie înaintea lui Rafa (n.r. Munteanu), chiar dacă are un talent incredibil. Are evoluții bune pentru un portar debutant în prima ligă.
În primul rând mulți jucători au plecat tot de aici și anul trecut. E aceeași evoluție ca și în sezonul trecut, din păcate nu am reușit să avem mai multe puncte în sezonul acesta”
