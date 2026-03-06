Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat - Antena Sport

Cristiano Bergodi va reveni în curând pe banca lui “U” Cluj după suspendarea primită ca urmare a scandalului de la partida cu CFR Cluj, însă până atunci mai are de stat pe bară la un meci, cel cu FCSB. Italianul este deja la București alături de echipă și are posibilitatea de a urmări meciul din două locații.

Bergodi nu va fi pe banca Universității Cluj nici la meciul cu FCSB, veste primită de ardeleni după ce au făcut o solicitare la LPF pentru a afla dacă italianul poate pregăti de pe margine echipa. Duelul cu roș-albaștrii va fi ultimul în care tehnicianul de 61 de ani va fi suspendat, însă până atunci omul care pregătește “șepcile roșii” are o întrebare la care trebuie să răspundă.

Bergodi nu știe de unde urmărește meciul cu FCSB

Potrivit gsp.ro, Bergodi e deja la București și are o dilemă înainte de duelul contra FCSB-ului. Italianul va trebui să aleagă dacă să urmărească partida din loja de pe Arena Națională sau de la hotelul la care e cazat în București.

În cazul în care va merge pe varianta a doua, nu ar fi o premieră, pentru că același lucru s-a întâmplat și la meciul câștigat contra lui FC Botoșani în campionat cu 3-1. Acum aproape o lună, Bergodi a urmărit inclusiv din propria casă un meci, cel câștigat de clujeni pe teren propriu cu Oțelul în Cupa României. Atunci, evident, nu avea sens ca italianul să fie cazat la vreun hotel.

Partida dintre FCSB și “U” Cluj de pe Arena Națională va avea loc sâmbătă de la ora 20:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.