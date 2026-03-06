Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat

Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat

Andrei Nicolae Publicat: 6 martie 2026, 21:59

Comentarii
Dilema lui Cristiano Bergodi înainte de meciul cu FCSB. Ce se întâmplă cu antrenorul suspendat

Cristiano Bergodi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Cristiano Bergodi va reveni în curând pe banca lui “U” Cluj după suspendarea primită ca urmare a scandalului de la partida cu CFR Cluj, însă până atunci mai are de stat pe bară la un meci, cel cu FCSB. Italianul este deja la București alături de echipă și are posibilitatea de a urmări meciul din două locații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bergodi nu va fi pe banca Universității Cluj nici la meciul cu FCSB, veste primită de ardeleni după ce au făcut o solicitare la LPF pentru a afla dacă italianul poate pregăti de pe margine echipa. Duelul cu roș-albaștrii va fi ultimul în care tehnicianul de 61 de ani va fi suspendat, însă până atunci omul care pregătește “șepcile roșii” are o întrebare la care trebuie să răspundă.

Bergodi nu știe de unde urmărește meciul cu FCSB

Potrivit gsp.ro, Bergodi e deja la București și are o dilemă înainte de duelul contra FCSB-ului. Italianul va trebui să aleagă dacă să urmărească partida din loja de pe Arena Națională sau de la hotelul la care e cazat în București.

În cazul în care va merge pe varianta a doua, nu ar fi o premieră, pentru că același lucru s-a întâmplat și la meciul câștigat contra lui FC Botoșani în campionat cu 3-1. Acum aproape o lună, Bergodi a urmărit inclusiv din propria casă un meci, cel câștigat de clujeni pe teren propriu cu Oțelul în Cupa României. Atunci, evident, nu avea sens ca italianul să fie cazat la vreun hotel.

Partida dintre FCSB și “U” Cluj de pe Arena Națională va avea loc sâmbătă de la ora 20:00 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
Observator
SUA au în Europa 100 de focoase nucleare. Sunt găzduite de cinci state NATO
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
Fanatik.ro
După ce Alexandru Țiriac a plecat din Dubai, sora sa a luat atitudine. Mesajul încărcat de nervi transmis de Ioana 
22:58
Real Madrid, gest superb la meciul cu echipa lui Ionuț Radu. Cum au apărut jucătorii înainte de start
22:53
Benfica, interes pentru Ianis Hagi. Detalii despre transferul care îi putea schimba cariera
22:48
LIVE SCORECelta Vigo – Real Madrid 1-1. Ionuţ Radu, duel “galactic”. Portarul român, fără replică la golul „los blancos”
22:39
Ianis Zicu trage un semnal de alarmă, după Csikszereda – Farul 1-0: „E mult de vorbit”
22:37
O fostă câștigătoare a Cupei României, exclusă din campionat. A apelat la un gest gândit și de Gigi Becali
22:00
Ce salariu ar urma să aibă Gică Hagi la naţionala României: “Decent”
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”