Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: "Arsenal din campionatul nostru" - Antena Sport

Ciprian Marica (40 de ani), acţionarul minoritar al Farului, a lăudat-o pe Dinamo. “Câinii” au câştigat cu 1-0 cu U Cluj, după un meci în care Karamoko a marcat, iar Dinamo a mai avut două bare, una prin Karamoko şi cealaltă prin Alex Musi. Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în Liga 1, cu 41 de puncte, la o singură lungime de liderul provizoriu, Rapid.

Universitatea Craiova e în acest moment pe locul 3, cu 40 de puncte, dar oltenii au meci în această seară, de la ora 20:00, în deplasare, cu Petrolul. Dacă echipa antrenată de Filipe Coelho va câştiga, va reveni pe primul loc.

Ciprian Marica: “Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru”

„Dinamo a jucat foarte bine. Dar mai important decât victoria și de modul în care a jucat e că nu a primit gol. Se știe că apărările de fier câștigă campionatul. Iar Dinamo stă foarte bine în teren. Sigur, meciul cu U Cluj se putea termina și egal. U Cluj e o echipă bună, care a avut ocazii de a marca.

Până acum, Dinamo a avut și șansă. Dar ai nevoie și de șansă pentru a fi campioană. Pare că pe Dinamo o ajută și ce fac echipele din jurul ei. Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru. Când nu câștigă, nici adversarele nu se apropie sau nu se distanțează”, a declarat Ciprian Marica pentru gsp.ro.

3 dintre contracandidatele lui Dinamo la play-off, FCSB, Botoşani şi Oţelul, au pierdut în etapa cu numărul 22. FCSB a fost învinsă în deplasare, cu 1-0, de FC Argeş. Botoşani a pierdut surprinzător, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, cu Csikszereda. Şi Oţelul a fost învinsă, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, de CFR Cluj.