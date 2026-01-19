Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: "Arsenal din campionatul nostru" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”

Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”

Bogdan Stănescu Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:29

Comentarii
Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: Arsenal din campionatul nostru

Ciprian Marica / AntenaSport

Ciprian Marica (40 de ani), acţionarul minoritar al Farului, a lăudat-o pe Dinamo. “Câinii” au câştigat cu 1-0 cu U Cluj, după un meci în care Karamoko a marcat, iar Dinamo a mai avut două bare, una prin Karamoko şi cealaltă prin Alex Musi. Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în Liga 1, cu 41 de puncte, la o singură lungime de liderul provizoriu, Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova e în acest moment pe locul 3, cu 40 de puncte, dar oltenii au meci în această seară, de la ora 20:00, în deplasare, cu Petrolul. Dacă echipa antrenată de Filipe Coelho va câştiga, va reveni pe primul loc.

Ciprian Marica: “Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru”

Dinamo a jucat foarte bine. Dar mai important decât victoria și de modul în care a jucat e că nu a primit gol. Se știe că apărările de fier câștigă campionatul. Iar Dinamo stă foarte bine în teren. Sigur, meciul cu U Cluj se putea termina și egal. U Cluj e o echipă bună, care a avut ocazii de a marca.

Până acum, Dinamo a avut și șansă. Dar ai nevoie și de șansă pentru a fi campioană. Pare că pe Dinamo o ajută și ce fac echipele din jurul ei. Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru. Când nu câștigă, nici adversarele nu se apropie sau nu se distanțează”, a declarat Ciprian Marica pentru gsp.ro.

3 dintre contracandidatele lui Dinamo la play-off, FCSB, Botoşani şi Oţelul, au pierdut în etapa cu numărul 22. FCSB a fost învinsă în deplasare, cu 1-0, de FC Argeş. Botoşani a pierdut surprinzător, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, cu Csikszereda. Şi Oţelul a fost învinsă, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, de CFR Cluj.

Reclamă
Reclamă

Marica, fost atacant, l-a analizat pe Karamoko, ce a marcat cu U Cluj şi putea înscrie iar, dar a lovit transversala, în startul reprizei secunde. Fostul jucător al naţionalei aşteaptă mai mult de la Karamoko, fiind de părere că aducerea unui alt atacant ar crea o concurenţă benefică la Dinamo pentru francez. Dinamo se mai bazează pentru acest post, în prezent, pe Stipe Perica şi Alex Pop. Niciunul dintre cei doi nu a dat randamentul aşteptat de la ei în acest sezon.

E un jucător util, care a băgat mingea în poartă când trebuia. Sigur, la Dinamo sunt pretenții mari. Se cere mai mult. Dacă Dinamo mai aduce un atacant, pe fondul concurenței, poate și Karamoko va oferi mai mult decât a făcut-o până acum. Concurența e benefică”, a mai spus Marica, pentru sursa citată.

 

Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
17:24
Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”
17:11
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:30
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!
16:18
Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”