Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: "Arsenal din campionatul nostru" - Antena Sport

Ciprian Marica (40 de ani), acţionarul minoritar al Farului, a lăudat-o pe Dinamo. “Câinii” au câştigat cu 1-0 cu U Cluj, după un meci în care Karamoko a marcat, iar Dinamo a mai avut două bare, una prin Karamoko şi cealaltă prin Alex Musi. Dinamo a urcat temporar pe locul 2 în Liga 1, cu 41 de puncte, la o singură lungime de liderul provizoriu, Rapid.
Universitatea Craiova e în acest moment pe locul 3, cu 40 de puncte, dar oltenii au meci în această seară, de la ora 20:00, în deplasare, cu Petrolul. Dacă echipa antrenată de Filipe Coelho va câştiga, va reveni pe primul loc.
Ciprian Marica: “Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru”
„Dinamo a jucat foarte bine. Dar mai important decât victoria și de modul în care a jucat e că nu a primit gol. Se știe că apărările de fier câștigă campionatul. Iar Dinamo stă foarte bine în teren. Sigur, meciul cu U Cluj se putea termina și egal. U Cluj e o echipă bună, care a avut ocazii de a marca.
Până acum, Dinamo a avut și șansă. Dar ai nevoie și de șansă pentru a fi campioană. Pare că pe Dinamo o ajută și ce fac echipele din jurul ei. Dinamo e un fel de Arsenal din campionatul nostru. Când nu câștigă, nici adversarele nu se apropie sau nu se distanțează”, a declarat Ciprian Marica pentru gsp.ro.
3 dintre contracandidatele lui Dinamo la play-off, FCSB, Botoşani şi Oţelul, au pierdut în etapa cu numărul 22. FCSB a fost învinsă în deplasare, cu 1-0, de FC Argeş. Botoşani a pierdut surprinzător, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, cu Csikszereda. Şi Oţelul a fost învinsă, tot în deplasare, şi tot cu 1-0, de CFR Cluj.
Marica, fost atacant, l-a analizat pe Karamoko, ce a marcat cu U Cluj şi putea înscrie iar, dar a lovit transversala, în startul reprizei secunde. Fostul jucător al naţionalei aşteaptă mai mult de la Karamoko, fiind de părere că aducerea unui alt atacant ar crea o concurenţă benefică la Dinamo pentru francez. Dinamo se mai bazează pentru acest post, în prezent, pe Stipe Perica şi Alex Pop. Niciunul dintre cei doi nu a dat randamentul aşteptat de la ei în acest sezon.
„E un jucător util, care a băgat mingea în poartă când trebuia. Sigur, la Dinamo sunt pretenții mari. Se cere mai mult. Dacă Dinamo mai aduce un atacant, pe fondul concurenței, poate și Karamoko va oferi mai mult decât a făcut-o până acum. Concurența e benefică”, a mai spus Marica, pentru sursa citată.
