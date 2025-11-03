Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză - Antena Sport

Închide meniul
Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză

Publicat: 3 noiembrie 2025, 22:32

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză

Duel în Botoșani - FCSB/ Profimedia

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului s-a stabilit. Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a. Moldovenii au revenit pe primul loc, fiind la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun. 

Botoșani a fost surpriza turului din Liga 1, fiind echipa cu cele mai multe goluri marcate, 28, după 15 meciuri disputate. Moldovenii lui Leo Grozavu au suferit un singur eșec, cu Rapid, în etapa a patra, scor 1-2. 

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului 

Universitatea Craiova completează podiumul la finalul turului din Liga 1. Oltenii au 29 de puncte, iar în etapa a 15-a, au obținut o remiză dramatică cu Rapid, scor 2-2, reușind să egaleze din penalty la ultima fază. 

Dinamo și FC Argeș ocupă locurile 4, respectiv 5, cu 27 de puncte, iar Oțelul este pe locul 6, cu 22 de puncte, la egalitate cu Farul. FCSB, campioana en-titre, este pe locul 8, la trei puncte de play-off.  

Surpriza neplăcută a turului Ligii 1 a fost CFR Cluj. Clujenii sunt pe loc de baraj după 15 meciuri jucate, cu doar 13 puncte, urmând ca din retur să fie antrenați de Daniel Pancu.  

Ultimele clasate la finalul turului sunt Hermannstadt, cu 10 puncte, și Metaloglobus, cu 7 puncte. 

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului:  

  1. Botoșani, 32 p 
  2. Rapid, 32 p 
  3. Universitatea Craiova, 29 p 
  4. Dinamo, 27 p 
  5. FC Argeș, 27 p 
  6. Oțelul, 22 p 
  7. Farul, 22 p 
  8. FCSB, 19 p 
  9. UTA, 19 p 
  10. Unirea Slobozia, 18 p 
  11. U Cluj, 14 p 
  12. Petrolul, 14 p 
  13. CFR Cluj, 13 p 
  14. Csikszereda, 13 p 
  15. Hermannstadt, 10 p 
  16. Metaloglobus, 7 p 
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”