Clasamentul Ligii 1 la finalul turului. Botoșani, lider surpriză - Antena Sport

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului s-a stabilit. Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 15-a. Moldovenii au revenit pe primul loc, fiind la egalitate de puncte cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Botoșani a fost surpriza turului din Liga 1, fiind echipa cu cele mai multe goluri marcate, 28, după 15 meciuri disputate. Moldovenii lui Leo Grozavu au suferit un singur eșec, cu Rapid, în etapa a patra, scor 1-2.

Clasamentul Ligii 1 la finalul turului

Universitatea Craiova completează podiumul la finalul turului din Liga 1. Oltenii au 29 de puncte, iar în etapa a 15-a, au obținut o remiză dramatică cu Rapid, scor 2-2, reușind să egaleze din penalty la ultima fază.

Dinamo și FC Argeș ocupă locurile 4, respectiv 5, cu 27 de puncte, iar Oțelul este pe locul 6, cu 22 de puncte, la egalitate cu Farul. FCSB, campioana en-titre, este pe locul 8, la trei puncte de play-off.

Surpriza neplăcută a turului Ligii 1 a fost CFR Cluj. Clujenii sunt pe loc de baraj după 15 meciuri jucate, cu doar 13 puncte, urmând ca din retur să fie antrenați de Daniel Pancu.