George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor” - Antena Sport

Liber de contract din această vară, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, George Pușcaș este în căutarea unui angajament. Dinamo și-a manifestat interesul pentru atacant, dar acesta ar prioritiza o mutare în China.

Florin Bratu a comentat posibilitatea ca fostul internațional român să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic și a evidențiat calitățile pe care vârful de 29 de ani le are.

Florin Bratu, convins că Pușcaș ar fi o variantă bună la Dinamo

Clasată pe locul al doilea în campionatul intern, Dinamo București nu excelează la capitolul atacanți. Andrei Nicolescu a vorbit tot mai mult despre posibilitatea aducerii unui nou vârf, iar acum a apărut varianta George Pușcaș.

Liber de contract din această vară, atacantul este în căutarea unui nou angajament, care să-l readucă în vizorul echipei naționale. Cotat la 900.000 de euro, acesta a fot lăudat de Florin Bratu, care îl consideră varianta ideală pentru Dinamo.

„Eu cred că, pentru momentul actual, e o soluție foarte, foarte bună! Pe lângă faptul că e un atacant de echipă națională, el are calitate. OK, nu a jucat… Dar după o perioadă bună de pregătire, sunt sigur că s-ar integra foarte rapid. Chiar am încredere, îmi place ce aud, îmi place propunerea aceasta cu Pușcaș, văd cu ochi buni venirea lui aici.