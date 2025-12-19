George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor” - Antena Sport

Închide meniul
George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor”

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 18:07

George Pușcaș / SPORT PICTURES

Liber de contract din această vară, după despărțirea de turcii de la Bodrumspor, George Pușcaș este în căutarea unui angajament. Dinamo și-a manifestat interesul pentru atacant, dar acesta ar prioritiza o mutare în China.

Florin Bratu a comentat posibilitatea ca fostul internațional român să ajungă sub comanda lui Zeljko Kopic și a evidențiat calitățile pe care vârful de 29 de ani le are.

Florin Bratu, convins că Pușcaș ar fi o variantă bună la Dinamo

Clasată pe locul al doilea în campionatul intern, Dinamo București nu excelează la capitolul atacanți. Andrei Nicolescu a vorbit tot mai mult despre posibilitatea aducerii unui nou vârf, iar acum a apărut varianta George Pușcaș.

Liber de contract din această vară, atacantul este în căutarea unui nou angajament, care să-l readucă în vizorul echipei naționale. Cotat la 900.000 de euro, acesta a fot lăudat de Florin Bratu, care îl consideră varianta ideală pentru Dinamo.

„Eu cred că, pentru momentul actual, e o soluție foarte, foarte bună! Pe lângă faptul că e un atacant de echipă națională, el are calitate. OK, nu a jucat… Dar după o perioadă bună de pregătire, sunt sigur că s-ar integra foarte rapid. Chiar am încredere, îmi place ce aud, îmi place propunerea aceasta cu Pușcaș, văd cu ochi buni venirea lui aici.

Cred că și el caută, cumva, să se relanseze un pic, fiindcă n-a mai avut continuitate, iar Dinamo e clubul perfect pentru el. Se poate ajuta și pe el, dar și clubul. Să nu uităm că el a jucat în campionate mult mai bine cotate decât Liga 1, chiar dacă a avut mici sincope.

Probabil că și pentru el e un punct important acum, trebuie să-și dea un restart și să revină în ochii celor de la echipa națională, în ochii celor care au suspiciuni cu privire la forma lui sportivă din ultimul timp. Personal, cred în el”, a declarat Florin Bratu, potrivit gsp.ro.

