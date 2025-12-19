CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! - Antena Sport

CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost declarate “sportivele anului”.

Surpriza a fost reprezentată de echipa de fotbal, care se află pe locul 8 în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a fost desemnată “echipa anului”.

Simona Radiş şi Magdalena Rusu, sportivele anului la Gala în care CSA Steaua şi-a premiat sportivii

Campioane olimpice, mondiale şi europene, Simona Radiş şi Magdalena Rusu au cucerit aurul împreună în 2025 la dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a criticat decizia de a i se acorda premiul de “echipa anului” formaţiei de fotbal, care e antrenată de Daniel Opriţa.

“În ceea ce priveşte sporturile pe echipă, faptul că a fost premiată echipa de fotbal, eu nu cred că merita să obţină locul 1. Din punctul meu de vedere, poate secţia de volei, care a jucat în cupele europene, putea să fie echipa anului”, a declarat Florin Talpan, care a fost prezent la eveniment.