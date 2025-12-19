CSA Steaua şi-a premiat sportivii! Echipa de fotbal, care e pe locul 8 în Liga 2, cea mai bună a anului! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 19 decembrie 2025, 18:00

Sportivii CSA Steaua, pe scenă, la Gală

CSA Steaua şi-a premiat sportivii într-o Gală care a avut loc la Cercul Militar. Simona Radiş şi Magdalena Rusu au fost declarate “sportivele anului”.

Surpriza a fost reprezentată de echipa de fotbal, care se află pe locul 8 în Liga a 2-a. Echipa antrenată de Daniel Opriţa a fost desemnată “echipa anului”.

Simona Radiş şi Magdalena Rusu, sportivele anului la Gala în care CSA Steaua şi-a premiat sportivii

Campioane olimpice, mondiale şi europene, Simona Radiş şi Magdalena Rusu au cucerit aurul împreună în 2025 la dublu rame, la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a criticat decizia de a i se acorda premiul de “echipa anului” formaţiei de fotbal, care e antrenată de Daniel Opriţa.

“În ceea ce priveşte sporturile pe echipă, faptul că a fost premiată echipa de fotbal, eu nu cred că merita să obţină locul 1. Din punctul meu de vedere, poate secţia de volei, care a jucat în cupele europene, putea să fie echipa anului”, a declarat Florin Talpan, care a fost prezent la eveniment.

Fostul comandant al clubului CSA Steaua, George Boroi, în prezent secretar general al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), a cerut la eveniment continuarea finanţării clubului CSA Steaua.

E clar că sportul de mare performanță nu poate să existe fără cele două structuri, Steaua și Dinamo. Nu întâmplător România reușește, după foarte mult timp, să revină în elita sportului mondial, iar aici vorbim că am ajuns de la locul 46, ocupat la Tokyo, la locul 23 la Paris. E meritul vostru, al sportivilor.

Vă rog să rămâneți și dumneavoastră alături de COSR, având în vedere că anul viitor este dedicat Nadiei Comăneci. În 2028 este ediția de Los Angeles, care va fi o mare provocare, pentru că acolo am reușit să fim pe locul 2 în lume. Cei care asigurați funcții de conducere, vă rog să asigurați continuitate și finanțare pentru CSA Steaua“, a spus în discursul său George Boroi.

Citește și