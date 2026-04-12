Claudiu Niculescu a criticat arbitrajul, după ce i-a fost anulat un penalty în prelungiri: „Pot fi acuzat de subiectivism”

Unirea Slobozia a pierdut disputa cu Petrolul Ploiești, din etapa a patra de play-out și a coborât pe loc de baraj. Echipa antrenată de Claudiu Niculescu a fost învinsă pe teren propriu, golul decisiv fiind marcat de Gicu Grozav.
După fluierul final, tehnicianul ialomițenilor a criticat arbitrajul, asta după ce echipa sa a avut un penalty anulat de VAR în al șaselea minut de prelungire.
Claudiu Niculescu: „Eu cred că a fost penalty”
Unirea Slobozia a fost învinsă pe teren propriu de Petrolul Ploiești, în urma unui meci pe care echipa antrenată de Claudiu Niculescu l-a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
Tehnicianul ialomițenilor a criticat anumite decizii de arbitraj, una dintre ele la golul marcat de Gicu Grozav și a doua la faza în urma căreia li s-a anulat un penalty în prelungiri.
„Da, n-a avut intensitate, asta mi s-a transmis (n.r. la faza din minutul 76). Și m-aș bucura să revedem, dacă se poate, faza de la golul doi, pe care am revăzut-o în biroul meu, pentru că e offside. E un jucător de la Petrolul în poziție de offside, cred, care nu se lasă jos în fața mingii și care era pe traiectoria ei. Așa am văzut, e posibil să greșesc. Mi-ar plăcea să se revadă aceste situații.
Eu cred că a fost penalty. Pot fi acuzat de subiectivism, e normal, dar nu știu… Înainte ca jucătorul nostru să lovească mingea, e lovit. Mi-a zis domnul Feșnic că la lovituri cap în cap în careu nu se acordă penalty. Nu știu care-i regulamentul, nu mă pricep la arbitraj sau cel puțin la astfel de faze neclare.
Sunt antrenorul Sloboziei, normal că zic că a fost penalty! Acum rămâne ca cei din studio să analizeze, dar aș vrea să se analizeze faza din minutul 76 și golul lui Gicu Grozav”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit digisport.ro.
