Gică Hagi vrea să convoace 4 jucători care vor evolua în Dinamo – FCSB. Marele semn de întrebare

Duelul dintre Dinamo şi FCSB, barajul de calificare în cupele europene, are şi o altă miză. Gică Hagi a spus că o să aleagă jucătorii pe care îi convoacă de la cele două echipe după confruntarea de pe Arcul de Triumf.

Se pare că selecţionerul urmează să aleagă 4 jucători pentru a-i chema să evolueze în partidele amicale cu Georgia, din deplasare, şi Ţara Galilor, de acasă.

Jucătorii care pot ajunge la echipa naţională a României după partida dintre Dinamo şi FCSB

Problemele medicale pe care Ionuţ Radu le are au eliberat un loc în prima reprezentativă, iar selecţionerul îl va chema pe Ştefan Târnovanu pentru a-l înlocui pe goalkeeperul de la Celta Vigo. Se pare că antrenorul echipei naţionale vrea să mai acopere 3 posturi cu jucători de la Dinamo sau FCSB.

Primii 2 pe care ar fi decis să-i cheme sunt Raul Opruţ, de la Dinamo, şi Florin Tănase, de la FCSB, urmând ca ultimul loc în lot să fie ocupat de unul dintre Darius Olaru sau Cătălin Cîrjan, notează cei de la Fanatik.

Lot România pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Partida dintre Georgia şi România o să fie marţi, pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1.