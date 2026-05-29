Gică Hagi vrea să convoace 4 jucători care vor evolua în Dinamo – FCSB. Marele semn de întrebare

Mihai Alecu Publicat: 29 mai 2026, 11:50

Jucătorii pe care Hagi vrea să-i cheme de la Dinamo şi FCSB la naţională. Foto: Sport Pictures

Duelul dintre Dinamo şi FCSB, barajul de calificare în cupele europene, are şi o altă miză. Gică Hagi a spus că o să aleagă jucătorii pe care îi convoacă de la cele două echipe după confruntarea de pe Arcul de Triumf.

Se pare că selecţionerul urmează să aleagă 4 jucători pentru a-i chema să evolueze în partidele amicale cu Georgia, din deplasare, şi Ţara Galilor, de acasă.

Jucătorii care pot ajunge la echipa naţională a României după partida dintre Dinamo şi FCSB

Problemele medicale pe care Ionuţ Radu le are au eliberat un loc în prima reprezentativă, iar selecţionerul îl va chema pe Ştefan Târnovanu pentru a-l înlocui pe goalkeeperul de la Celta Vigo. Se pare că antrenorul echipei naţionale vrea să mai acopere 3 posturi cu jucători de la Dinamo sau FCSB.

Primii 2 pe care ar fi decis să-i cheme sunt Raul Opruţ, de la Dinamo, şi Florin Tănase, de la FCSB, urmând ca ultimul loc în lot să fie ocupat de unul dintre Darius Olaru sau Cătălin Cîrjan, notează cei de la Fanatik.

Lot România pentru meciurile cu Georgia şi Ţara Galilor

Partida dintre Georgia şi România o să fie marţi, pe 2 iunie, de la ora 20:00, în direct pe Antena 1.

Portari

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).
