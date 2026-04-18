Claudiu Niculescu a făcut praf arbitrajul, după golul anulat în minutul 90: “Căutau să găsească ceva. Suntem mici”

Antrenorul Unirii Slobozia, Claudiu Niculescu (49 de ani), a criticat dur arbitrajul, după ce echipa lui a avut un gol anulat cu VAR în minutul 90 al meciului cu Csikszereda. Formaţia ciucană s-a impus, în cele din urmă, cu 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Niculescu s-a legat de arbitraj, dar şi-a criticat şi jucătorii, pentru că au risipit unele ocazii mari.

Claudiu Niculescu nu i-a menajat pe arbitri după ce echipa lui a avut un gol anulat cu VAR în minutul 90: “Căutau să găsească ceva”

“O înfrângere dură și nemeritată. La ce ocazii am avut, uriașe. A fost un meci deschis, au avut și ei ocaziile lor. Am avut ocazii mari, mari, foarte mari. Din păcate, o greșeală a făcut ca Csikszereda să marcheze golul 3. Am avut iar două, trei ocazii mari.

Habar nu am, nici nu știu cum este regulamentul VAR. E ceva foarte ciudat, dar nu știu regulamentul, dar nici ei nu știau. Nici ei nu știau ce să mai ceară. După două minute, Robert a mers la al patrulea arbitru să zică că nu-i fault. Căutau să găsească ceva, așa mi s-a părut mie. Faptul e consumat, nu trebuie să renunțăm.

Mi-e greu să vorbesc, suntem prea mici. Probabil a fost ofsaid, nu știu, sunt foarte multe păreri împărțite. Nici gazdele nu știau, dar nu vreau să mai comentez foarte mult arbitrajul. Sunt faze care deranjează. Eu ce să fac? Eu sunt antrenor, nu am ce să fac. Mai comentez și trebuie să fiu moderat în a da declarații tari, pentru că voi fi suspendat. Nu vreau să mai găsesc scuze, deși cred că puteam câștiga meciul.