Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”

Rapid București a bifat al doilea eșec la rând în play-off, echipa antrenată de Costel Gâlcă fiind învinsă în fața propriilor suporteri de Universitatea Cluj, scor 2-1.

Formația alb-vișinie a condus pe tabelă după golul înscris de Vulturar, dar „șepcile roșii” au făcut legea după pauză și au întors rezultatul prin dubla lui Mendy.

Claudiu Petrila, dezamăgit după Rapid – U Cluj 1-2

Rapidul a ajuns la cinci eșecuri consecutive pe teren propriu în duelurile cu Universitatea Cluj, iar rezultatul a produs tensiune în rândul suporterilor giuleșteni, care au avut un limbaj agresiv la adresa jucătorilor.

După fluierul final, Claudiu Petrila a avut un discurs plin de dezamăgire, după ce Rapidul a ajuns la cinci puncte în spatele formației antrenate de Cristiano Bergodi.

„Mereu ajungem până aici și când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm. Nu știu dacă e vorba de maturitate, avem experiență, ar trebui să știm ce trebuie să facem, dar asta vom analiza împreună cu Mister.