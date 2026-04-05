Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”

Rapid București a bifat al doilea eșec la rând în play-off, echipa antrenată de Costel Gâlcă fiind învinsă în fața propriilor suporteri de Universitatea Cluj, scor 2-1.
Formația alb-vișinie a condus pe tabelă după golul înscris de Vulturar, dar „șepcile roșii” au făcut legea după pauză și au întors rezultatul prin dubla lui Mendy.
Claudiu Petrila, dezamăgit după Rapid – U Cluj 1-2
Rapidul a ajuns la cinci eșecuri consecutive pe teren propriu în duelurile cu Universitatea Cluj, iar rezultatul a produs tensiune în rândul suporterilor giuleșteni, care au avut un limbaj agresiv la adresa jucătorilor.
După fluierul final, Claudiu Petrila a avut un discurs plin de dezamăgire, după ce Rapidul a ajuns la cinci puncte în spatele formației antrenate de Cristiano Bergodi.
„Mereu ajungem până aici și când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm. Nu știu dacă e vorba de maturitate, avem experiență, ar trebui să știm ce trebuie să facem, dar asta vom analiza împreună cu Mister.
Nu îi batem de mult timp, un meci slab făcut de noi și cam atât. Acum e greu să găsești explicații la cald, vom vedea la analiză ce nu am făcut bine. Au trecut abia 3 meciuri, e mult de jucat până la final. (n. r. despre fani) Nu prea a fost un dialog, sunt supărați și ei, își doresc mult un trofeu, din păcate nu putem să îi mulțumim, să jucăm ce vor ei și la înălțimea lor.
Nu vreau să mă pronunț, am mai trecut prin astfel de episoade, trebuie să rămânem uniți și să trecem peste”, a declarat Claudiu Petrila, potrivit digisport.ro.
