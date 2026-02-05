Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FCSB a învins-o la limită pe Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru campioană, în vederea luptei pentru play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mamadou Thiam și Darius Olaru au punctat în victoria FCSB-ului cu Botoșani. Roș-albaștrii au obținut al doilea succes consecutiv în Liga 1, după cel cu Csikszereda, scor 1-0, din runda trecută.

Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani

Grație victoriei cu moldovenii, campioana a acumulat 37 de puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de ultimul loc de play-off, ocupat chiar de Botoșani.

În runda viitoare, FCSB va avea un meci complicat la Galați, cu Oțelul. Ulterior, campioana se va deplasa în Bănie pentru derby-ul cu liderul Universitatea Craiova.

Până la finalul sezonului regulat, FCSB va întâlni alte două echipe care luptă pentru calificarea în play-off, pe UTA în deplasare și pe U Cluj pe teren propriu.