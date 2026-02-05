Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off - Antena Sport

FCSB a învins-o la limită pe Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru campioană, în vederea luptei pentru play-off.
Mamadou Thiam și Darius Olaru au punctat în victoria FCSB-ului cu Botoșani. Roș-albaștrii au obținut al doilea succes consecutiv în Liga 1, după cel cu Csikszereda, scor 1-0, din runda trecută.
Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani
Grație victoriei cu moldovenii, campioana a acumulat 37 de puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de ultimul loc de play-off, ocupat chiar de Botoșani.
În runda viitoare, FCSB va avea un meci complicat la Galați, cu Oțelul. Ulterior, campioana se va deplasa în Bănie pentru derby-ul cu liderul Universitatea Craiova.
Până la finalul sezonului regulat, FCSB va întâlni alte două echipe care luptă pentru calificarea în play-off, pe UTA în deplasare și pe U Cluj pe teren propriu.
De asemenea, FCSB va avea derby cu Universitatea Craiova și în ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa pe 12 februarie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.
Programul FCSB-ului în ultimele cinci etape ale returului din Liga 1:
- Etapa 26: Oțelul – FCSB
- Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB
- Etapa 28: FCSB – Metaloglobus
- Etapa 29: UTA – FCSB
- Etapa 30: FCSB – U Cluj
Clasamentul Ligii 1:
- Universitatea Craiova, 49 p
- Rapid, 48 p
- Dinamo, 48 p
- U Cluj, 42 p
- FC Argeș, 40 p
- Botoșani, 39 p
- CFR Cluj, 38 p
- UTA, 38 p
- Oțelul, 37 p
- FCSB, 37 p
- Farul, 34 p
- Petrolul, 24 p
- Csikszereda, 22 p
- Unirea Slobozia, 21 p
- Hermannstadt, 17 p
- Metaloglobus, 11 p
