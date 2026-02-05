Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off

Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off

Viviana Moraru Publicat: 5 februarie 2026, 22:29

Comentarii
Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani. Luptă nebună pentru play-off

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

FCSB a învins-o la limită pe Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Succesul a fost unul extrem de important pentru campioană, în vederea luptei pentru play-off. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mamadou Thiam și Darius Olaru au punctat în victoria FCSB-ului cu Botoșani. Roș-albaștrii au obținut al doilea succes consecutiv în Liga 1, după cel cu Csikszereda, scor 1-0, din runda trecută. 

Programul FCSB-ului, după victoria la limită cu Botoșani 

Grație victoriei cu moldovenii, campioana a acumulat 37 de puncte și s-a apropiat la doar două lungimi de ultimul loc de play-off, ocupat chiar de Botoșani.  

În runda viitoare, FCSB va avea un meci complicat la Galați, cu Oțelul. Ulterior, campioana se va deplasa în Bănie pentru derby-ul cu liderul Universitatea Craiova.  

Până la finalul sezonului regulat, FCSB va întâlni alte două echipe care luptă pentru calificarea în play-off, pe UTA în deplasare și pe U Cluj pe teren propriu.  

Reclamă
Reclamă

De asemenea, FCSB va avea derby cu Universitatea Craiova și în ultima etapă a grupelor Cupei României. Partida se va disputa pe 12 februarie, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.  

Programul FCSB-ului în ultimele cinci etape ale returului din Liga 1:  

  • Etapa 26: Oțelul – FCSB 
  • Etapa 27: Universitatea Craiova – FCSB 
  • Etapa 28: FCSB – Metaloglobus 
  • Etapa 29: UTA – FCSB  
  •  Etapa 30: FCSB – U Cluj 

Clasamentul Ligii 1: 

Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Reclamă
  1. Universitatea Craiova, 49 p 
  2. Rapid, 48 p 
  3. Dinamo, 48 p 
  4. U Cluj, 42 p 
  5. FC Argeș, 40 p 
  6. Botoșani, 39 p 
  7. CFR Cluj, 38 p 
  8. UTA, 38 p 
  9. Oțelul, 37 p 
  10. FCSB, 37 p 
  11. Farul, 34 p 
  12. Petrolul, 24 p 
  13. Csikszereda, 22 p 
  14. Unirea Slobozia, 21 p 
  15. Hermannstadt, 17 p 
  16. Metaloglobus, 11 p 
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
Observator
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
23:36
“Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
23:15
BREAKING NEWSDennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
23:12
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
23:09
VideoIftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
22:56
Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”
22:56
Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 3 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala 6 “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer