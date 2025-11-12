Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Comunicatul dat de Metaloglobus după ce scandalul pariurilor a izbucnit la clubul nou-promovat în Liga 1

Publicat: 12 noiembrie 2025, 17:29

Jucătorii lui Metaloglobus, la un meci / Sport Pictures

Metaloglobus a transmis un comunicat pe reţelele sociale, după ce scandalul pariurilor zguduie clubul nou-promovat în prima ligă.

Metaloglobus e “lanterna” clasamentului după 16 etape, cu numai 7 puncte.

Clubul Metaloglobus, comunicat în scandalul pariurilor: “Credem în nevinovăția jucătorilor noștri”

“Clubul FC Metaloglobus dorește să facă următoarele precizări:

Suntem consternați de ceea ce a apărut în presă. Totodată, noi, clubul, credem în nevinovăția jucătorilor noștri și îi susținem necondiționat până la finalizarea anchetei interne și a celei desfășurate de Federația Română de Fotbal.

FC Metaloglobus este o echipă care pune un accent deosebit pe etică, corectitudine și respectarea regulilor. În contractele fiecărui jucător este stipulat clar faptul că nu acceptăm implicarea în activități de pariuri sportive, iar o astfel de faptă atrage rezilierea imediată a contractului și suportarea consecințelor aferente prejudicierii imaginii și reputației clubului. Ne disociem complet de orice jucător care ar încălca aceste principii și suntem extrem de vehemenți în aplicarea tuturor măsurilor de sancționare și penalizare prevăzute de regulament.

Metaloglobus este un club privat sută la sută și se numără printre puținele echipe care nu au semnat contracte de sponsorizare cu firme de betting și nu poartă astfel de reclame pe echipamente, tocmai pentru că suntem împotriva oricărei forme de promovare a pariurilor sportive. Prin această decizie am pierdut sume importante care ar fi putut sprijini activitatea clubului, însă am ales să rămânem consecvenți principiilor noastre.

Având în vedere uriașul prejudiciu de imagine adus clubului Metaloglobus, tuturor oamenilor din jurul acestei echipe, de cele apărute în online în ultimele două zile, gruparea noastră își rezervă dreptul de a-și reface această imagine în cazul în care acuzațiile nu au acoperire.

Reiterăm sprijinul nostru deplin față de ancheta de integritate a Federației Române de Fotbal și încrederea că adevărul va ieși la iveală”, a transmis clubul Metaloglobus, într-un comunicat transmis pe reţelele sociale.

