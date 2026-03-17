Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 11:00

Condiţia pusă de Gică Popescu pentru a deveni acţionar majoritar la Farul în locul lui Gică Hagi: Era imposibil!

Gică Popescu şi Gică Hagi / Sport Pictures

Gică Popescu a devenit acţionar majoritar la Farul Constanţa, după ce a achiziţionat pachetul de la Gică Hagi. “Regele” a rămas acum cu 10% din acţiunile echipei de la malul mării, la fel ca Rivaldo şi Ciprian Marica, în timp ce Gică Popescu are 70%.

Popescu va avea mână liberă de acum încolo la Farul Constanţa, în condiţiile în care Gică Hagi vrea să revină în antrenorat. După această tranzacţie, prin care a renunţat la pachetul majoritar, Hagi poate deveni şi selecţionerul României.

Condiţia pusă de Gică Popescu pentru a deveni acţionar majoritar la Farul Constanţa: “Nu văd proiectul fără Gică Hagi”

Pentru a prelua pachetul majoritar, Gică Popescu a avut şi o condiţie. Acesta a ţinut foarte mult ca Gică Hagi să rămână cu 10% din acţiunile de la Farul Constanţa:

“Gică (n.r. Hagi) a înființat clubul, a pus bani aici, a pus suflet. Era imposibil să le lase definitiv. A fost una dintre condițiile mele, ca Gică să rămână cu 10 la sută. A fost o condiție a mea pusă lui Gică, să rămână alături de mine, de Rivaldo și de Marica. Nu văd proiectul fără el (n.r. fără Gică Hagi). Nu mai ia decizia cum lua înainte”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Gică Hagi a dat de înţeles că va reveni în antrenorat, după ce a cedat acţiunile. “Regele” are cale liberă către postul de selecţioner, el neavând posibilitatea de a-i pregăti pe “tricolori” dacă ar fi fost acţionar majoritar la Farul.

“Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a declarat Gică Hagi, conform site-ului oficial al celor de la Farul.

