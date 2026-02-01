Conducerea Oțelului, anunț neașteptat! Transferul jucătorului a picat: „Nu mai vindem pe nimeni” - Antena Sport

Oțelul Galați are șanse reale să se califice în play-off, iar conducerea a făcut un anunț neașteptat. Joao Lameira, fotbalist care ar fi trebuit să plece în Polonia, nu va mai pleca de la echipa lui Laszlo Balint.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul a fost făcut de președintele Cristi Munteanu, care a precizat că niciun alt jucător nu va mai pleca de la gruparea gălățeană până la finalul acestui sezon.

Joao Lameira rămâne la Oțelul

Deși era dat ca transferat în liga a doua din Polonia, Joao Lameira va rămâne în cele din urmă la Oțelul Galați, vestea fiind una excepțională pentru antrenorul Laszlo Balint, care speră să califice echipa în premieră în play-off.

Anunțul neașteptat a fost făcut chiar de către președintele echipei gălățene, care a transmis că niciun alt jucător nu va mai părăsi formația, cel puțin până la finalul stagiunii.

„Lameira va rămâne, nu mai vindem pe nimeni până în vară. L-am adus pe Bruno Paz știind că un jucător de la mijloc va pleca”, a declarat Cristi Munteanu, potrivit digisport.ro.