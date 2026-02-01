Gigi Becali anunţă alte două transferuri la FCSB: "M-am enervat" - Antena Sport

Până acum, FCSB i-a adus pe Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo. Ultimul menționat nu a semnat încă şi urmează ca mâine să fie perfectate actele.

FCSB are ca principal obiectiv accederea în play-off. Pentru a redresa sezonul modest de până acum, Gigi Becali vrea să facă mai multe mutări în următoarele zile. În acest sens, pe lângă transferul lui Joao Paulo, Gigi Becali mai pregăte două achiziţii.

„Mai iau încă doi jucători. M-am enervat… Bîrligea dacă nu are dublură, aleargă cât vrea el. Dacă are dublură, aleargă cât vreau eu. Trebuia să mă bag, ce să fac…

După nume, nu sunt ca lumea. Eu iau jucătorii, îi verific, și dacă nu sunt buni le dau niște bani și după pleacă. Nu am auzit de el (n.r. – Anderson Ceara, atacant Csikszereda). Mai e un atacant din altă țară, foarte bun, e străin. Al treilea… nu pot să spun pe ce post mai aduc”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

„Mă țin de drumul meu. După Joao Paulo mai aduc încă doi, care săptămâna asta vin. Joao Paulo, părerea mea, dacă joacă extremă dreaptă nu este peste Miculescu, dacă joacă mijlocaș este peste, dar nu dau nume. Dacă joacă fundaș stânga, acolo e Risto și am respect prea mare pentru el. Atacantul nu cred că va fi peste Bîrligea, că dacă era, nu mi-l lăsau liber. Vreau să aibă concurență!”, a mai spus patronul FCSB-ului.