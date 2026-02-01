Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei - Antena Sport

Real Madrid a primit duminică vizita celor de la Rayo Vallecano, în etapa cu numărul 22 din campionatul Spaniei. Gruparea pentru care evoluează și Andrei Rațiu a pus mari probleme pe „Bernabeu”.
Internaționalul român a jucat încă din primul minut contra vicecampioanei din La Liga și a irosit o șansă monumentală la scorul de 1-1, în situație de 1 la 1 cu Thibaut Courtois.
Andrei Rațiu, ratare uriașă cu Real Madrid
Andrei Rațiu a fost aproape de a deveni un adevărat erou pentru cei de la Rayo Vallecano, care au pus mari probleme pe ”Bernabeu” în disputa cu Real Madrid.
Fundașul român a scăpat spre poartă în minutul 64, dar, din situație de 1 la 1 cu portarul Thibaut Courtois, acesta nu a reușit să marcheze. Rațiu a șutat direct în portarul advers, care a menținut scorul de 1-1 pe tabelă.
