Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei - Antena Sport

Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe "Bernabeu" în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei

Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe "Bernabeu" în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei

Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei

Daniel Işvanca Publicat: 1 februarie 2026, 16:35

Andrei Rațiu, ratare uluitoare pe ”Bernabeu” în meciul cu Real Madrid! Românul, aproape de golul carierei

Andrei Rațiu / Profimedia

Real Madrid a primit duminică vizita celor de la Rayo Vallecano, în etapa cu numărul 22 din campionatul Spaniei. Gruparea pentru care evoluează și Andrei Rațiu a pus mari probleme pe „Bernabeu”.

Internaționalul român a jucat încă din primul minut contra vicecampioanei din La Liga și a irosit o șansă monumentală la scorul de 1-1, în situație de 1 la 1 cu Thibaut Courtois.

Andrei Rațiu, ratare uriașă cu Real Madrid

Andrei Rațiu a fost aproape de a deveni un adevărat erou pentru cei de la Rayo Vallecano, care au pus mari probleme pe ”Bernabeu” în disputa cu Real Madrid.

Fundașul român a scăpat spre poartă în minutul 64, dar, din situație de 1 la 1 cu portarul Thibaut Courtois, acesta nu a reușit să marcheze. Rațiu a șutat direct în portarul advers, care a menținut scorul de 1-1 pe tabelă.

