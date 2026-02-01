Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2: „Uitându-mă la reluări...” - Antena Sport

Victor Angelescu a răbufnit, după faza controversată din Rapid – U Cluj 0-2. Giuleștenii au fost învinși pe teren propriu, în etapa a 24-a din Liga 1, și au ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc.

După ce Mendy a deschis scorul în minutul 67, U Cluj a punctat din nou în minutul 85. Dan Nistor a transformat un penalty comis de Marian Aioani și a stabilit astfel scorul final.

Victor Angelescu a criticat arbitrajul partidei din Giulești. Președintele Rapidului este de părere că arbitrul Florin Andrei nu ar fi trebuit să acorde penalty în urma duelului dintre Marian Aioani și Mendy, de pe finalul partidei.

Cu toate acestea, Angelescu recunoaște că nu penalty-ul a fost cauza eșecului suferit de Rapid cu U Cluj, echipa lui Costel Gâlcă prestâns un joc modest.

„Până la penalty, arbitrajul mi s-a părut bun. Nu au fost faze controversate. Penalty nu e. 100% nu e penalty. Sare și își lasă piciorul ca să fie atins. Acolo este simulare clară. Pe direct și mie mi s-a părut penalty. De pe stadion, după cum s-a văzut faza, părea că Aioani l-a faultat, dar uitându-mă la reluări, e clar că nu e penalty.